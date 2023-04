Altamente richiesto nel mercato del lavoro, con stipendi fino a $ 335.000 all’anno: le persone che possono ottenere ottime risposte da ChatGPT – Business AM

 Sembro André Stero

Da quando ChatGPT è stato reso disponibile a un vasto pubblico alla fine di novembre dello scorso anno, sembra che sia decollata una rivoluzione nell’intelligenza artificiale. Nel frattempo, attorno a questa tecnologia comincia a svilupparsi un vero e proprio mercato del lavoro. Alcune aziende sono disposte a pagare un prezzo elevato per le persone che possono ottenere buone risposte da un chatbot.

Perché questo è importante? L’IA generativa avrà un enorme impatto sul modo in cui le persone lavoreranno nei prossimi anni. Secondo un rapporto di Goldman Sachs, 300 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo, o un quarto di tutto il lavoro, potrebbero presto essere automatizzati. Ma ciò di cui il rapporto non ha tenuto conto è l’emergere di nuovi posti di lavoro a seguito della rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

Nelle news : Compaiono offerte di lavoro per i cosiddetti “Ingegneri istantanei”, persone che cercano di ottenere le risposte più produttive possibili da ChatGPT e altri sistemi di intelligenza artificiale. Alcune aziende sono disposte a pagare stipendi generosi a questi ingegneri. Anthropic, una startup sostenuta da Google, ad esempio, offre stipendi annuali da $ 175.000 a $ 335.000 per questo lavoro. Clarity, una società americana