Sam Altman, capo di OpenAI e creatore di ChatGPT, è stato licenziato: “Non è stato sempre onesto”

“La partenza del signor Altman segue un processo di revisione deliberativa condotto dal Consiglio, che ha concluso che non era sempre schietto nelle sue comunicazioni con il Consiglio, il che ha ostacolato la sua capacità di adempiere alle sue responsabilità”. Non aveva più “fiducia nella sua capacità di dirigere OpenAI”.

Mira Moratti, direttore tecnico di OpenAI, è stata nominata presidente ad interim della società in attesa che si concluda il processo in corso per trovare un successore permanente. Ho lavorato lì per cinque anni.

Chi è Sam Altman, co-fondatore di Open AI e creatore di ChatGPT?

“OpenAI è stato intenzionalmente progettato per portare avanti la nostra missione: garantire che l’intelligenza artificiale porti benefici a tutta l’umanità. Il Consiglio rimane pienamente impegnato a servire questa missione”, ha affermato.

Ha continuato: “Siamo grati per i numerosi contributi di Sam alla creazione e alla crescita di OpenAI. Allo stesso tempo, riteniamo che sia necessaria una nuova governance per andare avanti”.

Sam Altman, 38 anni, ha risposto a X Network: “Ho adorato il tempo trascorso in OpenAI. È stato trasformativo per me personalmente, ma anche, spero, per il mondo”.

Nell’ambito di questa riorganizzazione, il presidente Greg Brockman, uno dei fondatori dell’azienda, lascerà questa posizione ma rimarrà nello staff.

“controllo”

Fondata alla fine del 2015, OpenAi ha potuto contare fin dall’inizio sul sostegno finanziario di importanti contributori, tra cui il cofondatore di LinkedIn Reed Hoffman, l’investitore Peter Thiel ed Elon Musk.

L’azienda è finanziata da Microsoft, che vi ha investito diversi miliardi di dollari e che ha integrato questa tecnologia nei propri prodotti, come ad esempio nel motore di ricerca Bing.

In una dichiarazione, il colosso IT ha risposto alla notizia della partenza del CEO: “Abbiamo una partnership di lunga data con OpenAi e Microsoft rimane impegnata con Mira e Teams mentre portiamo una nuova era di ‘AI agli utenti’.

“Altman è stato licenziato dalla carica di presidente di OpenAi, il che è uno shock, ma alla fine Microsoft avrà un maggiore controllo sulla situazione data la sua partecipazione” nel capitale della società, ha pubblicato su X (ex Twitter) l’analista di Wedbush Dan Ives.

Ha aggiunto che “ha avuto un ruolo cruciale nel guidare la piattaforma dove si trova, ma il fatto che non sia più lì solleva poche preoccupazioni per il futuro”. “Un anno fa era diverso.”

Da quando la prima versione di ChatGPT è andata online il 30 novembre 2022, milioni di persone l’hanno utilizzata per scrivere messaggi, richiedere una ricetta o inventare una storia da raccontare ai propri figli – che un chatbot potrà poi leggere loro.

Il lancio di ChatGPT ha scatenato una corsa nell’intelligenza artificiale, mettendo l’uno contro l’altro giganti come Amazon, Google, Microsoft e Meta.

Ampiamente vista come una rivoluzione simile all’avvento di Internet, l’intelligenza artificiale generativa offre il potenziale per produrre testo, righe di codice, immagini e suoni sulla base di una semplice richiesta nel linguaggio quotidiano.

Nonostante il loro successo, ChatGPT e altre interfacce di questo tipo sollevano serie preoccupazioni soprattutto sui rischi per la democrazia (disinformazione massiccia) o per l’occupazione (carriere sfollate).

Sam Altman è intervenuto davanti al Congresso degli Stati Uniti e ha parlato con i capi di stato di questa tecnologia e delle preoccupazioni che solleva.

“Ho molta simpatia per i sentimenti delle persone, qualunque siano i loro sentimenti” riguardo a ChatGPT, ha detto Sam Altman all’AFP giovedì a margine del vertice annuale del forum della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) tenutosi questa settimana a San Francisco. .