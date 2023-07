Sembra che Anthony Kiedis non si consideri un musicista

Il cantante dei Red Hot Chili Peppers Anthony Kiedis non sembra considerarsi un musicista, come ha rivelato durante una recente apparizione in un episodio di This Little Light, il podcast ospitato dal suo compagno di band e chitarrista. Red Hot Chili Peppers, Pulce.

Infatti, Flea ha iniziato a intervistare alcuni dei suoi colleghi Chili Peppers in This Little Light, a partire dal chitarrista John Frusciante il 22 giugno. Con Kiedis, il 29 giugno, le cose hanno preso una svolta emotiva quando i due campioni hanno iniziato a parlare del ruolo del cantante nella rock band.

Chiesto Times di Los Angeles Flea ha risposto nelle sue interviste preferite: “È stata un’ottima intervista con Anthony. Eravamo in lacrime perché non gli avevo mai parlato di queste cose. Anthony non si considera un musicista e non ha mai avuto un’educazione musicale”.

Fla ha aggiunto: Era tentato di dire che avremmo dovuto cambiare il nome della band in “Idiot and the Three Geniuses” [L’idiot et les trois génies]. E la gente lo criticava, puoi immaginare… Eddie Vedder [de Pearl Jam] È una specie di Pavarotti, ma Anthony non ha la stessa portata”.

Quindi Flea ha spiegato di non essere d’accordo con Kiedis: “Penso che sia un cantante molto bravo. Impara e migliora sempre. Quando abbiamo fondato la band, non riuscivano a cantare una sola nota—si limitavano a urlare. Ora ha perfezionato le sue melodie, non si ferma e improvvisa. “

Ha concluso: “So chi sono i grandi cantanti: Kurt Cobain, Jim Morrison, Roger Daltrey. Ma per me, tutto ciò che conta per un musicista è che assomiglino a se stessi. E nessuno suona come Anthony Kiedis”.

I RHCP sono attualmente in tournée in Europa per promuovere i loro ultimi album, Unlimited Love e Return Of The Dream Canteen, entrambi pubblicati lo scorso anno.

Concerti francofoni dei Red Hot Chili Peppers:

11 luglio – Lione, Francia: Groupama Stadium

17 luglio – Caraix, Francia: Vecchi aratri

Anthony Kiedis Sur Le Podcast This Little Light de Flea: