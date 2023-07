I siti di social networking lo hanno privato della gioia, dell’amore e della felicità

Mentre era entusiasta di annunciare il suo fidanzamento con la sua dolce metà, Pinkus, su Instagram lo scorso martedì, Noah Cyrus è stata rapidamente delusa. “Da quando hai rivelato qualcosa di così puro e radioso a me e alla mia vita, Internet e i commentatori hanno cercato di rubare la mia gioia, il mio amore e la mia felicità.” ha scritto in una storia di Instagram venerdì.

La sorella minore di Miley Cyrus ha spiegato che i suoi critici le avevano detto che “non meritava di vivere” perché non soddisfaceva gli “standard di bellezza”. E l’americana di 23 anni, che ha superato la sua dipendenza, chiarisce il punto: “Ancora oggi, mi sono ricordato di quanto fosse sporco Internet e di come mi sono rivoltato contro me stesso fingendo che dovevo uccidermi, che non l’avevo fatto non merito di vivere, che stavo pensando al suicidio e che sono dipendente dalla droga.