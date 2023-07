Muore Jane Birkin: “Gli ho mandato un messaggio sabato”, ha confidato Françoise Hardy

Domenica scorsa, Jane Birkin ci ha lasciato all’età di 76 anni. La cantante è morta nel suo appartamento parigino e ha cancellato molte date anche se ultimamente si sentiva meglio.

Dopo l’annuncio della triste notizia, molti artisti hanno elogiato il talento di Jane Birkin. Inoltre, l’amica intima del cantante, Françoise Hardy, si è confidata al microfono di RTL. “J“Spero che la sua morte non sia stata troppo dolorosa perché aveva sofferto abbastanza, e penso alle sue figlie e alla sua famiglia che significavano tutto per lei”. dichiarare.

Queste due leggende francesi hanno condiviso il palco in diverse occasioni, un legame che si è rafforzato negli anni. “Gli ho mandato un messaggio sabato, perché non ne ricevevo uno dalla fine di giugno. Fu Thomas (Dutronc, suo figlio, ndr), che lavorava nel Sud, a informarmi della sua morte. È stato uno shock enorme e profondamente colpito”.

Françoise Hardy dimostra finalmente che Jane Birkin era una persona e un’artista straordinaria. “È stata soprattutto la sua personalità, tutto ciò che presentava, il suo modo di essere, a sedurmi. La conoscevo prima che cantasse. Serge mi ha fatto venire a casa sua per farmi ascoltare le meravigliose canzoni che aveva composto per lei e così Ho scoperto il suo modo personale di cantare (…) Jeanne era una grande artista, una grande interprete per Serge ed era assolutamente adorabile.