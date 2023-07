Olivier Marchal Foreux: “Sono a conoscenza di questa specie di lettera torcia contro Omar Sy che sta circolando, e si presume che sia stata firmata da me”

Olivier Marchal non è l’autore della lettera che circola sui social da qualche giorno, e si presume sia firmata di suo pugno. Lo ha detto forte e chiaro in un video postato su Twitter. Il discorso ha cominciato a diffondersi dopo la morte di un giovane, Nael, 17 anni, a causa degli spari della polizia. La falsa lettera attacca l’attore Omar Sy, accusandolo di non sostenere la polizia e sostenendo che il suo alto reddito lo separerà completamente dalla realtà.

“Omar, hai poco talento, soprattutto grazie ai registi. Hai anche molti fallimenti. E il peggiore di questi insulti è contro i poliziotti francesi. Il poliziotto francese, che rischia la vita (non nel film), vince in un anno quello che ottieni in 30 secondi di recitazione”possiamo leggere questo messaggio che è stato ampiamente diffuso sui social network. Olivier Marchal voleva restaurare la verità: non era lui l’autore di questa lettera. Lo ha detto forte e chiaro in un video postato sull’account di Katherine Marshall, madre dei suoi figli. “Questa lettera è falsa! Conto su di te per condividere il più possibile questo video di Olivier non accreditato su Twitter”Scrissi.

Nel video il regista, ex membro della polizia giudiziaria, si è arrabbiato: “Odio fare questo tipo di intrusione, ma sono a conoscenza di questa specie di fiammata di lettere contro Umar Sy che circolano, presumibilmente firmate da me. Volevo solo far sapere a tutti che non sono stato io a scriverlo, ma erano persone che non potevo descrivere.” Il loro comportamento e la loro personalità sono quelli che usano il mio nome.”Lui dice. READ Arresto armato al Castello di Windsor dove la Regina stava festeggiando il Natale | globalismo “Se avessi qualcosa da dire a Omar Sy, glielo direi in faccia.”Ha continuato spiegando che preferisce stare lontano dalle polemiche, “Perché suscita solo odio e sciocchezze. E sciocchezze, abbiamo ragione.” Deploro questo furto di identità per “Finali davvero logori e sfortunati.”