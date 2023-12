Sei mesi dopo il suo arrivo, è finalmente giunto il momento per questo diavolo rosso di fare il suo debutto? – Tutto il calcio

Romeo Lavia vede finalmente la fine del tunnel del Chelsea. Potrebbe addirittura fare il suo debutto questo fine settimana.

Sono andato giù a Chelsea Per ben 62 milioni quest'estate, Romeo Lavia non ha ancora avuto modo di giustificare tale cifra. Dall'inizio della stagione, il giocatore del Nerbed è stato in disparte, vittima di un infortunio alla caviglia e poi di un altro problema al tendine del ginocchio.

Dopo il ritorno agli allenamenti in gruppo, Lavia ha finalmente potuto giocare i suoi primi minuti con i Blues. Questo è ciò che è stato accennato Maurizio Pochettino In conferenza stampa, pur mantenendo la cautela: “È possibile che partecipi ma Romeo sta vivendo la stessa situazione di Christopher Nkunku. Dopo un infortunio durato 6 mesi, hanno bisogno di tempo per tornare ai migliori livelli”.

🔵 Pochettino sul ritorno in squadra di Romeo Lafia: “Lafia adesso somiglia a Nkunku… Dopo quasi sei mesi forse parteciperà con la squadra”. “È in buona forma ma ha ancora bisogno di tempo”, dice via. @NizarKinsella. pic.twitter.com/mNsClsLbzF -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 22 dicembre 2023

Si tratta infatti di un discorso più ottimista rispetto a quello dello scorso fine settimana, quando lo annunciò Romeo Lafia Non era ancora pronto.