62 milioni spesi per 0 minuti di gioco: Romeo Lavia vede la luce alla fine del tunnel con il Chelsea

Romeo Lafia Ha completato l'allenamento questa settimana con il Chelsea e ha ricevuto il via libera dallo staff medico dei Blues. Centrocampista belgaPuò essere combinato nel cuore della domenica“A Wolverhampton nella diciannovesima giornata del campionato inglese, ha detto il tecnico dei Blues Mauricio Pochettino, che invita alla pazienza.

Infortunato prima alla caviglia e poi ad Esquius, il Red Devil deve ancora esordire con i londinesi essendo arrivato il 18 agosto dal Southampton. Il talento belga non ha giocato un minuto in questa stagione… È stata ingaggiata per la bella cifra di 62 milioni di euro.

“Dopo quasi sei mesi, domani potrebbe essere inserito in squadraLo ha spiegato il tecnico argentino in conferenza stampa.Sta bene, ma ha bisogno di tempo per tornare al meglio. Ha un disperato bisogno di fare il suo debutto. Come il Christophe Nkono (Il francese, che martedì è tornato a scuola), devono anche capire che devono davvero allenarsi duramente ogni giorno, magari più duramente di altri giocatori sani, perché devono dimostrare di poter influenzare la squadra. passo in qualsiasi momento.“

Romeo Lavia si è allenato all'Anderlecht ed è entrato nelle giovanili del Manchester City nel 2020. Questo centrocampista è arrivato al Southampton l'anno scorso, dove ha firmato per cinque anni. Ha lasciato il St Mary's dopo una stagione, al termine della quale il Southampton non è riuscito a mantenere il proprio posto in Premier League. Ha giocato 29 partite nella Premier League inglese, segnando un gol contro il Chelsea.