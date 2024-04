Secondo i sindacati dei medici, le dichiarazioni di Gabriel Atal sono state considerate incoerenti

Jeffrey Pranger/Credito immagine: Joe Riedel/Getty Images Nord America/AFP



Sabato il primo ministro Gabriel Attal ha annunciato una serie di misure per affrontare la crisi sanitaria comunitaria, che i sindacati dei medici hanno recentemente accolto favorevolmente mentre alcuni potrebbero sollevare le sopracciglia, come una multa di cinque euro per le visite mediche non presidiate.

Paga 5 euro per saltare un appuntamento dal medico. Gabriel Attal lo aveva avvertito durante il suo discorso politico, e ora è stato confermato. In un'intervista alla stampa regionale, il Primo Ministro ha confermato che i pazienti che non si presenteranno alle visite saranno puniti con la famosa “tassa sui conigli”. Altre misure rivelate dal Primo Ministro includono la possibilità che i farmacisti forniscano antibiotici per la tonsillite o la cistite, o anche la possibilità di rivolgersi a un fisioterapista senza dover passare dal medico di base. La pubblicità non piace a tutti.

“Ordine sul campo”

I medici sono un po' divisi, addirittura arrabbiati, come Jerome Marty, presidente della Federazione francese della medicina libera. “Ancora una volta ci sono state proposte tutta una serie di misure che riguardano più l'incoerenza che la coesione. Sono preoccupato. Si avvicinano le elezioni e dobbiamo dimostrare che stiamo facendo qualcosa, quindi lo stiamo correggendo e dimostrando”. Mic lamenta l'Europa 1. Secondo lui tutti soffrono, tutti i francesi sono in difficoltà e il sistema è alla base.

“Il sistema esiste sul campo e possiamo costruirlo insieme ai caregiver. Dobbiamo solo rilanciare la creatività, riconoscere i caregiver per quello che sono e fare tutto affinché le persone siano felici di fornire assistenza. Oggi non è più così. Il nostro la perdita non ha più senso”. Ovunque, abbiamo persone che si arrendono, non abbiamo più medici, non abbiamo più infermieri, non abbiamo più operatori sanitari. Siamo in una situazione in peggioramento ovunque, nel campo medico sociale, nelle cliniche private, negli ospedali. È qui che ci troviamo oggi, a causa di una politica sanitaria incoerente”, ha denunciato Jérôme Marti.