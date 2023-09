Benefici per la salute inaspettati

Le cipolle (Allium cepa) sono originarie dell’Asia centrale (tra il Mar Caspio e la Cina) e fanno parte della famiglia dell’aglio che è parte integrante della dieta umana da oltre 7.000 anni. In alcune antiche civiltà, le cipolle erano note per conferire forza e potere. Ad esempio, i lavoratori egiziani delle antiche piramidi usavano le cipolle come cibo e per curare problemi cardiaci, mal di testa e tumori. Nel Medioevo le cipolle erano così preziose che spesso venivano usate per saldare i debiti o addirittura regalate. Se questi usi possono farci sorridere oggi, resta il fatto che questo rispetto per la cipolla è ben meritato, perché questo ortaggio contiene molte molecole che partecipano attivamente alla prevenzione delle malattie croniche, soprattutto di alcuni tipi di cancro.

Cipolle: agenti preziosi nella prevenzione e nel controllo del cancro

Numerosi studi hanno dimostrato che le persone che consumano regolarmente verdure della famiglia dell’aglio, come le cipolle, hanno un rischio inferiore di sviluppare alcuni tipi di cancro, in particolare tumori gastrointestinali come il cancro dello stomaco e del colon. I meccanismi responsabili di questa azione antitumorale sono molto complessi, ma sappiamo da diversi anni che è dovuta alla formazione di molecole altamente attive che si formano dopo la rottura di una cipolla. Quindi quando si taglia una cipolla, una molecola chiamata 1-propenil-L-cisteina solfossido entra in contatto con l’alliinasi, un enzima molto attivo che converte questa sostanza in acidi solfinici e tiosolfati. Queste tiosulfine sono le principali responsabili degli effetti positivi delle cipolle sulla salute, perché hanno la capacità di accelerare il processo di rimozione delle sostanze tossiche cancerogene dal nostro corpo, riducendo così il rischio che queste sostanze attacchino il materiale genetico del nostro corpo e causino mutazioni. che può portare al cancro. Queste molecole sembrano avere anche la proprietà di arrestare la crescita delle cellule tumorali e, in alcuni casi, costringerle al suicidio attraverso il processo di morte cellulare programmata.

Cipolle: fanno piangere, ma le perdoniamo

Oltre a provocare il rilascio di molecole antitumorali, una delle proprietà conosciute delle cipolle è che generano una sostanza che irrita gli occhi e può farti piangere. Questo fenomeno è dovuto alla presenza di un altro enzima (LF sintasi) che converte l’acido 1-propenil-solfenico in un gas volatile e altamente irritante chiamato propanthial-S-ossido. Questo gas si diffonde nell’aria e raggiunge l’occhio, provocando un’irritazione che porta alla lacrimazione. La formazione di propanetil-S-ossido raggiunge un massimo di 30 secondi dopo la rottura della cipolla e successivamente diminuisce. Tuttavia, con alcuni tipi di cipolle, questo può essere un brutto momento!

Tuttavia, questa irritazione può essere alleviata aggiungendo un po’ d’acqua alla cipolla durante il taglio (il gas si scioglie nell’acqua) o non tagliando la base della cipolla, perché questa zona contiene una maggiore quantità dell’enzima responsabile del processo di taglio. . produzione irritante.

Ma se rimangono le lacrime, puoi consolarti con l’idea che riflettono la produzione di molecole antitumorali che aiutano a mantenerti in salute.



