Questo errore di produzione ha fatto confermare Chiara Santamaria

Con il suo nome completo, Chiara Santamaria, questa cantante diciottenne ha scelto di apparire sul palco il suono Questo sabato 30 marzo su TF1. La giovane donna si distingueva per il suo essere… Ultimo avvenimento Davanti alle panchine ci sono Mika, Zazie, Viani, Bigflo e Ollie tra i 105 talenti selezionati per questa stagione 13. E questo nonostante le loro squadre fossero già al completo! Ma finita la suspense, la cattedra dei fratelli Tolosa si è ribaltata, facendo di Chiara Santamaria, di origine belga, il loro quindicesimo talento. Un inizio promettente per la giovane, che è già arrivata alla fase finale I ragazzi della voce Belgio nel 2020.

La Voce 2024 : Perchè Chiara Santamaria è stata l'ultima candidata alle blind auditions su TF1

Intrattenimento remoto : Sono stato l'ultimo a sostenere le audizioni alla cieca. Hai avuto ulteriore pressione?

Chiara Santamaria: L'ho imparato lo stesso giorno, attraverso un semplice errore. Non avrei dovuto impararlo presto la mattina, perché eravamo in studio la mattina presto e sono arrivato intorno alle 20:30. Ma sostanzialmente sono dovuto arrivare al penultimo giorno per iscrivermi. Ero pronto ma ho sviluppato un'ulcera allo stomaco e non potevo ripetere. Quindi la produzione mi ha dato un’altra possibilità. Durante la tradizionale intervista sul posto, il giornalista mi ha inavvertitamente detto che ero l'ultimo. Ero un po’ in modalità “primo!”. Non è facile perché ci poniamo molte domande, ad es “Sono ancora fortunato come gli altri?”

Poco prima di cantare eri consapevole che tutte le squadre degli allenatori erano al completo?

Parlando con uno degli addetti alla produzione, ho capito che lo spazio non c'era più e che per poterlo sfruttare occorreva qualcosa in più. È stata una sfida in più.

Perché hai scelto la canzone Yseult? ragazzaccio ?

Yseult mi ispira molto attraverso i suoi testi e le sue interpretazioni. Vi ricordo che con questa canzone ho avuto la scintilla dell'interpretazione durante uno stage a Parigi l'anno scorso. Ho provato emozioni mai provate prima.

Chiara Santamaria (la voce 2024, Bigflo e Oli fanno coppia: “Sono stato preso grazie al mio compagno.”

Quando Grande Flo e Ollie Ti sei voltata all'ultimo minuto, possiamo immaginare che sia stato un sollievo per te…

SÌ ! Avevo già così tante emozioni prima di quel giorno che ero lì solo per consegnare qualcosa e non pensavo nemmeno agli allenatori.

Avresti scelto spontaneamente questa coppia se fossero state girate diverse sedie?

Ci ho pensato subito. Non faccio rap, ma in realtà ho lavorato con persone più legate al loro mondo. E ho questa cosa nella mia voce che si adatta di più al rap. Per me questa è una combinazione interessante, anche per l’apprendimento. Oltre a questo, pensavo anche a Vianney, soprattutto in relazione alla canzone francese. Ma non sono l'unico in questo universo a farloPer me, Bigflo e Oli, questa era l'opzione migliore.

Il tuo amico era lì nel backstage per guardare la tua audizione. È anche un musicista?

completamente! Clement suona il piano e il trombone, ma soprattutto è un beatmaker nel cuore. È anche grazie a lui se sono stata presa per lui il suono Perché mi ha accompagnato al pianoforte nel video, grazie al quale la produzione mi ha notato sui social. Ne era sicuro Migliaia di persone ti amanodi Suleiman, che lo stesso cantante ha ripubblicato in una storia su Instagram.