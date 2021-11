Paris Hilton ha scioccato il suo matrimonio elegante! (foto)

Paris Hilton È una donna sposata! Il jet-bombardiere di 40 anni ha sposato il fidanzato questa settimana Carter Ryome, durante una sontuosa festa, come l’illustre coppia che hanno posato con l’imprenditore americano. Il minimo che possiamo dire è che la loro accoglienza ha fatto parlare la gente. Perché nel giorno più felice della loro vita, Paris e Carter hanno visto il quadro generale e l’hanno speso generosamente!

Abito Oscar de la Renta

I due piccioncini avevano programmato i festeggiamenti per tre giorni, nella residenza del nonno di Paris, il barone Hilton, a Bel Air. La star ha invitato tutti i suoi amici famosi, come Kim Kardashian, Demi Lovato, Emma Roberts, Nicole Richie, Paula Abdul, Bebe Rexha, Evan Ross o persino Kyle Richards. La sposa ha indossato un abito di Oscar de la Renta, una casa di moda non proprio famosa per la sua convenienza…quindi non osiamo immaginare il prezzo pagato per questa piccola meraviglia che, fortunatamente, calza divinamente.

foglia oro e caviale

Il menu offerto era altrettanto costoso. Lo chef Wolfgang Puck in particolare ha preparato le patate ricoperte di foglie d’oro! Solo quello. Secondo FanSIDE, gli antipasti erano anatra, involtino primavera di verdure con gamberi, uova di quaglia fritte alla diavola con caviale e pizza con salmone affumicato e caviale fresco e condimenti speziati di tonno. Nei piatti c’erano anche branzino, bistecca newyorkese alla griglia, insalata asiatica di pere, fichi e tortellini di noci conditi con burro fuso e salvia croccante. Allora come non evocare il pezzo faraonico composto? Questa era in realtà una torta al cioccolato senza farina servita con gelato al caffè.

È nella scatola!

Così felice di aver finalmente trovato la scarpa ai suoi piedi, Paris non ha potuto fare a meno di rendere pubblica la loro storia d’amore e metterla in scena sotto forma di reality, esponendo suo marito fino al giorno del matrimonio. Il primo episodio di questo spettacolo, “Paris in Love”, è disponibile online sulla piattaforma di streaming Peacock ed è disponibile solo negli Stati Uniti.

Insomma, va tutto bene per la bella bionda, che fino ad ora è stata incatenata a storie d’amore senza futuro. I suoi fan sono chiaramente felici di lei, così come lo sono – in una combinazione di circostanze – per le due amiche di Parigi, Britney Spears e Lindsay Lohan, con cui ha cantato 400 canzoni negli anni 2000. Britney è stata liberata dalla sua tutela e Lindsay ha trovato un lavoro sullo schermo, nel film di Natale! Buone notizie che questo utente di Internet non ha mancato di riportare su Twitter …