Le monde des Miss de nouveau en deuil: Miss Alabama 2021, star des réseaux sociaux, est morte à l’âge de 27 ans

ll ya quelques semaines à peine, l’ancienne Miss USA, Cheslie Kryst, s’était donnée la mort à l’age de 30 ans en sautant d’un immeuble a New York. Aujourd’hui, le monde des Miss est de nouveau en deuil. Zoe Bethel, élue Miss Alabama 2021, est décédée tragiquement à l’age de 27 ans. La reine de beauté avait été victime d’un grave accident il ya huit jours. Sa famille avait annoncé la triste nouvelle sur sa page Instagram. “Zoe a eu un accident jeudi soir, le 10 février, et a subi de graves dommages à son cerveau/tronc cérébral et est dans le coma (…) Il ne lui reste peut-être pas beaucoup de temps“, avait indiqué sa famille, visiblement préparée à son départ prématuré.

Malheureusement, l’ancienne Miss Alabama n’a pas survécu à ses blessures. “Le vendredi 18 février 2022, vers 5 h 30, à Miami, en Floride, notre bien-aimée Zoe Sozo Bethel est passée de cette vie à la suivante après bless avoir succombé à sesures“, an annonce sa famille en légende de plusieurs photos et video de la jeune femme.”Zoe a touché le cœur de nombreuses personnes et était attivitá affiliata a piú imprese e associazioni, savoir qu’elle était l’actuelle Miss Alabama, une commentatrice politica per RSBN, une ambasciatrice del marchio per il Centre Li Turning Point University. Elle a égallement été porte-parole de Students for Life et était affiliée à Project Veritas“, ont poursuivi les proches de la reine de beauté. En plus d’avoir été élue Miss Alabama 2021, Zoe Bethel était très active sur les réseaux, elle était suivie par plus de 26.000 personnes su Instagram.