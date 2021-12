“Se non avessimo avuto il vaccino, avremmo avuto circa 50.000 morti in più”, afferma William Dubb, ex direttore generale della sanità.

Trovate qui la nostra diretta #ONVUSREPOND

: Penso che sia neutro. In totale, questi tre vaccini permettono di ottenere lo stesso risultato, producendo anticorpi contro la proteina spike del Corona virus.

: Ciao squadra, grazie per averci permesso di porre domande al signor William Dapp. Eccolo per me: ho appena preso la mia terza dose, il che significa che prenderò Astra, poi Moderna e poi Pfizer. Questa miscela non ostacolerà la mia resistenza a Delta e Omicron? Questa combinazione è buona, cattiva o qualcosa di completamente neutro?

: Non ci sono dati pubblicati per rispondere alla tua domanda.

: Siamo più protetti se siamo già contagiati e vaccinati? Rispetto a chi è stato semplicemente vaccinato.

: Al momento, possiamo considerare che il fatto di contrarre il Covid-19 dopo due dosi costituisce una sorta di dose di richiamo. Pertanto, nel prossimo futuro, non dovrai fare nulla per proteggerti, se non continuare ad applicare misure di barriera, soprattutto a causa dell’emergere della variante Omicron. Ci sono molte persone in questa situazione e tra qualche mese sapremo dirti se una terza dose di vaccino potrebbe interessarti.

: Salve, ho contratto il Covid dopo due vaccinazioni. Ho annullato la mia convocazione perché ero malato. Devo farlo comunque? Quale scadenza? Quale sarà l’effetto sulla mia salute? grazie

: Salve, ho preso due dosi, ho appena preso il Covid, probabilmente da uno dei miei figli. Quando posso avere la terza dose in una volta? Stessa domanda per mio figlio che avrebbe dovuto prendere la sua prima dose all’inizio di gennaio ma era positivo: per quanto tempo potrà ricevere la sua prima dose? La ringrazio per la risposta.

: Attualmente non ci sono raccomandazioni, in Francia come in altri paesi, per questa quarta dose. Tuttavia, i nuovi trattamenti imminenti possono proteggerti se li prendi presto dopo l’inizio dei sintomi. Più di una quarta dose È troppo presto per prendere posizione, prestare attenzione al proprio stato di salute e, in caso di dubbio, consultare i rimedi per i quali ha appena ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio.

: Salve, sono immunocompromesso, ho preso la mia terza dose lo scorso luglio, dovrei prendere una quarta dose?

: Sappiamo già che i vaccini duplex sono meno protettivi contro la variante Omicron, con un’efficienza di circa il 70%. È troppo presto per avere dati sui vaccini trivalenti. È ragionevole credere che la terza dose fornisca una protezione aggiuntiva, ma questo non è stato ancora determinato. Che si tratti della variante delta o della variante omicron, la terza dose è altamente raccomandata, soprattutto perché non causa alcun rischio aggiuntivo di effetti avversi.

: Puoi ricordarci l’importanza del booster anche se la nuova variante sembra combatterlo?

: Se non avessimo avuto il vaccino, avremmo avuto circa 50.000 morti in più, gli ospedali si sarebbero saturati e saremmo stati di nuovo rinchiusi.

: Quali vaccini vengono utilizzati mentre l’epidemia sta di nuovo aumentando?

: Hai ragione, le misure preventive nella scuola sono applicate in modo molto imperfetto in questo settore. L’ultimo studio dell’Istituto Pasteur mostra che avere un figlio nella scuola primaria aumenta del 50% il rischio di contrarre il Covid-19. Quindi è chiaro che i bambini giocano un ruolo attivo nell’inquinamento dell’intera popolazione.

: Ciao 1 Domanda a William Dapp: abbiamo idea dell’impatto della gestione della pandemia a scuola sulla diffusione del virus? È chiaro che il personale e gli studenti sono contaminati nella scuola a causa della mancanza di misure pubbliche. Esame intensivo e isolamento durante l’incubazione .. Grazie

: Ciao William Dapp. In Francia sono stati rilevati circa 200 casi di Omicron. Ma abbiamo una strategia di sequenziamento sufficiente per identificare quasi tutti gli stati di Omicron? grazie.

: Non posso risponderti senza sapere se hai fatto una vaccinazione completa o meno. Se sei completamente vaccinato, con una dose di richiamo e seguendo misure di barriera, in una stanza ben ventilata, direi che è possibile. Se sei vaccinato durante la gravidanza, anche il tuo bambino sarà protetto.

: Ciao, il mio patrigno è risultato positivo ieri e ho un bambino di un mese. È pericoloso fare il Natale insieme? grazie.

: Caro collega, hai perfettamente ragione: se ci fosse stata solo una variabile delta, avremmo superato il picco della quinta onda. Il clamoroso arrivo della variante Omicron non ci consente più di aspettarci uno sviluppo così positivo.

Sulla tua seconda domanda, tutto quello che posso dire è che ovviamente questo è uno dei criteri decisionali per i nostri governi, è inevitabile.

: Salve, vorrei fare due domande al Sig. William DAB. Sono un medico di base e ci saranno due problemi per me. Il primo è con Omicron, che creerà un’onda sopra un’onda già alta: il mio ragionamento è sbagliato? In secondo luogo, temo una gestione politica di questa ondata prima di Natale e soprattutto prima delle elezioni quando è necessario disturbare il meno possibile gli elettori: la mia preoccupazione è giustificata?

: La situazione è molto fragile. La variante Omicron è più contagiosa della variante Delta, quindi anche se meno virulenta produrrà casi più gravi, perché il numero dei contagiati sarà maggiore. Attualmente ci sono 2.900 persone in terapia intensiva, il personale è stanco, ci sono letti che non si possono aprire per mancanza di badanti… Quindi sì, dobbiamo usare tutte le armi a nostra disposizione affinché la fine dell’anno sia non disastroso.

: Buon giorno. Perché potrebbero essere necessarie nuove misure nella lotta al Covid-19? Certo, Omicron è/sarà più contagioso, ma è più mite, giusto? Gli ospedali tremano, ma reggono, giusto? Passerà senza rompersi, giusto?

: Buongiorno a tutti ! Sono William Dubb, un epidemiologo medico, ex direttore generale della sanità, e cercherò di rispondere alle tue domande.

: William Dubb, ex direttore generale della sanità, è con noi da un’ora per rispondere alle tue domande. Questa conversazione con lui inizia ora!

Comitato di redazione: siamo lieti di accogliere dalle 16:30 EDT l’epidemiologo William Dubb, ex direttore generale della sanità. Fagli le tue domande ora in questa trasmissione in diretta!