Scopri la Pompei britannica e la vita nell'età del bronzo a Most Farm.

Gli scavi archeologici presso Most Farm nel Cambridgeshire hanno portato alla luce un sito dell'età del bronzo straordinariamente ricco, fornendo una visione dettagliata della vita quotidiana di quasi 3.000 anni fa. Questi straordinari scavi, guidati dall'Unità Archeologica dell'Università di Cambridge, hanno portato alla luce i resti di una fondazione costruita su palafitte, improvvisamente distrutta da un incendio.

Gli oggetti ritrovati, che vanno da strumenti sofisticati a resti alimentari, testimoniano una società evoluta e organizzata. I risultati di questa indagine, che ho pubblicato Istituto MacDonald per la ricerca archeologica, mostrando un livello di memorizzazione e dettaglio senza precedenti. Soprannominato la “Pompei britannica”, questo sito cambia la nostra comprensione dell'Europa dell'età del bronzo, rivelando aspetti della tecnologia, della dieta e della vita sociale di questo periodo antico.

Must Farm, Pompei britannica

Must Farm si trova nel Cambridgeshire, nel Regno Unito. Questa istituzione unica, costruita su palafitte sopra un ruscello, ebbe un'esistenza effimera ma intensa. Intorno all'850 a.C., dopo circa nove mesi di occupazione, un catastrofico incendio distrusse la comunità. La natura improvvisa di questo disastro ha colto di sorpresa i residenti, costringendoli ad abbandonare le loro case e i loro beni in una disperata lotta per la sopravvivenza.

Tuttavia, la tragedia di Must Farm ha anche creato un’opportunità unica per gli archeologi. La distruzione mediante incendio, seguita dalla rapida immersione delle strutture e degli oggetti nel fango del fiume Nene, ha portato ad un'eccezionale conservazione dei manufatti.

Oggetti di uso quotidiano, come utensili, ceramiche, vestiti e persino cibo, sono stati conservati in condizioni squisite. È una vera e propria finestra sulla vita quotidiana nell'età del bronzo. Rivela le attività domestiche ed economiche di una comunità e gli aspetti più intimi della loro vita, come la loro dieta e le pratiche artigianali.

Ricca vita quotidiana a Must Farm nell'età del bronzo

Sono stati scoperti quasi 200 manufatti in legno che attestano l'abilità e la diversità delle tecniche di lavorazione del legno dell'epoca. Ciò include gli strumenti utilizzati nella vita quotidiana per gli elementi strutturali delle case. Più di 150 oggetti in fibra e tessuto, nonché 128 vasi di ceramica, forniscono prove delle pratiche locali.

Rivelano quindi i modelli di consumo e le tradizioni estetiche della società. Sono stati rinvenuti più di 90 pezzi di metallo, tra cui utensili e decorazioni. Quest'ultimo rivela così un know-how avanzato nella lavorazione dei metalli. Questa diversità di oggetti mostra una comunità impegnata in una varietà di attività artigianali, agricole e domestiche. Possedeva senza dubbio una notevole padronanza tecnica per l'epoca.

L'analisi degli scarti alimentari ha permesso di ricostruire la dieta dei residenti di Must Farm. Questa dieta era abbastanza ricca e varia. I ritrovamenti includono spezzatino di carne, gnocchi o ravioli e pane. Gli archeologi hanno scoperto anche pezzi di maiale e agnello, indizi di una dieta equilibrata e varia.

La presenza di questi alimenti riflette, da un lato, una sorta di prosperità. D'altra parte, gli individui avevano una vasta conoscenza delle tecniche di cottura e conservazione degli alimenti. Oggetti personali come tessuti decorati e perle di vetro esotiche dimostrano un livello di raffinatezza sociale e culturale. Questa comunità apprezza la bellezza e il comfort. Viene rivelato un lato più sottile della vita nell'età del bronzo.

Tecnologie avanzate

I residenti di Must Farm hanno dimostrato notevole ingegnosità e capacità di innovazione. Gli hub multifunzionali dimostrano una comprensione avanzata della necessità di strumenti multiuso nella vita di tutti i giorni.

Questi hub, progettati per consentire un rapido interscambio di teste adatte a compiti diversi, rivelano un approccio pratico e innovativo. Questa capacità di progettare strumenti modulari indica di anticipare le esigenze future. Tratti che contraddicono l'immagine di un'esistenza preistorica esclusivamente brutale e primitiva.

Inoltre, la scoperta di vasi progettati per essere impilati uno sopra l’altro rivela progressi nella progettazione di oggetti di uso quotidiano. Va oltre le semplici funzioni. Questa innovazione è avvenuta molto prima dell'invenzione del tornio da vasaio. Dimostrano una conoscenza approfondita dello spazio e dell'organizzazione. La società sembra prestare particolare attenzione all’efficienza e alla conservazione delle risorse.

Queste caratteristiche indicano una società che valorizza l’ordine, l’efficienza e l’aspetto visivo nel suo ambiente locale. Questi elementi sfidano le percezioni tradizionali della vita preistorica primitiva. Dipingono il quadro di una società che cerca di migliorare la propria qualità di vita e migliorare le proprie pratiche quotidiane.

Il finale scritto di Farm Must

Il mistero che circonda il catastrofico incendio della Must Farm ha incuriosito i ricercatori, lasciando spazio a diverse teorie sulla sua origine. La scoperta di armi come lance e spade nel sito alimenta la speculazione secondo cui un attacco esterno sarebbe un fattore motivante.

Tuttavia, la mancanza di resti umani indica che i residenti hanno avuto il tempo di evacuare urgentemente le loro case. La conformazione del villaggio, con case in legno costruite su palafitte e vicine tra loro, creava probabilmente l'effetto camino. Ciò ha esacerbato l'intensità e la velocità della diffusione dell'incendio. Questo è ciò che ha deciso il destino di questa società dell'età del bronzo.

fonte : MacDonald Institute per gli studi sulla conservazione