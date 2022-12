Corona virus: sta arrivando una nuova ondata e non saranno i cinesi, secondo il virologo Stephen Van Gucht

dall’editore

tAnni dopo la comparsa dei primi casi di coronavirus a Wuhan (al centro), il 7 dicembre la Cina ha posto fine senza preavviso alla sua rigida politica nota come “Zero Covid”.







Da quando le restrizioni sono state revocate, gli ospedali cinesi sono stati travolti da un’ondata di pazienti, la maggior parte anziani e vulnerabili perché non vaccinati o non vaccinati. Per precauzione, gli Stati Uniti e diversi paesi, tra cui Italia e Giappone, hanno annunciato che richiederanno test negativi ai passeggeri in arrivo dalla Cina.

Per il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l’introduzione di test obbligatori per Covid-19 all’interno dell’UE per i viaggiatori che arrivano dalla Cina sarebbe “ingiustificata”. Quindi la risposta europea è attesa da tempo.



in colonne sodeninfo Venerdì, il virologo belga Stephen van Gucht ha rassicurato il pubblico: “La Cina sarà sicuramente un argomento di discussione”, afferma. Ma onestamente: non vedo alcuna seria minaccia. Non dovremmo renderci ciechi di fronte alla Cina. »

La metà dei passeggeri è positiva

Secondo Sudinfo, un aereo turistico proveniente dalla Cina è risultato positivo in Italia mercoledì e metà dei passeggeri erano portatori del virus. Di fronte a un esito del genere che allarma gli europei, il virologo chiede di mettere le cose in chiaro: «Fermate qui gli autobus con i turisti che tornano dalle stazioni sciistiche, e troverete anche la metà di loro contagiati», reagisce Stephen van Gucht. “Mettete alla prova tutti al tavolo della festa a Capodanno, ci saranno anche feste in cui la metà di loro ha il virus. Anche qui il virus si sta diffondendo molto”.

Il virologo si aspetta anche un aumento dei contagi dopo Capodanno, poiché avverte che “sta arrivando una nuova ondata di coronavirus, e non sarà dai cinesi”. Per Stephen van Gucht, diverse centinaia di turisti cinesi non farebbero alcuna differenza per la diffusione dell’epidemia, perché si aspetta una recrudescenza dell’infezione dopo le vacanze, facilitata dalla diffusione del virus dell’influenza.