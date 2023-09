Scopri la futura interfaccia di WhatsApp

Meta si sta preparando attivamente per un serio restyling di WhatsApp. La barra dei menu, situata nella parte superiore dell’applicazione, avrà il diritto di apportare la maggior parte delle modificheQuesto è quanto accertato dagli specialisti WABetaInfo. Su Android, l’ultima beta di Messaggistica (versione 2.23.18.18) ha il nuovo design, anche se per ora è nascosto.

Il verde è più discreto

Allontanandosi dall’attuale barra verde, WhatsApp abbraccia uno stile minimalista con un’interfaccia bianca, affiancata a sinistra dal logo della messaggistica. In alto, anche la barra di stato è bianca; Nella versione beta precedente, lo era Sempre Su uno sfondo verde. Anche la barra inferiore cambia in modo significativo assorbendo sezioni precedentemente esistenti all’interno della barra dei menu in alto.

Infine, la versione beta svela un sistema di parole chiave per filtrare le conversazioni: non lette, personali e aziendali. Non è chiaro quando tutto questo sarà disponibile al grande pubblico, ma non passerà molto tempo. Tieni presente che questo nuovo design sarà disponibile anche su iOS.

