Offerte di Electronic Arts Inc EA SPORTS WRC

Arti elettroniche Inc. EA SPORTS? WRC, il gioco ufficiale del FIA World Rally Championship, su PlayStation®5, Xbox Series Sviluppato da Codemasters, il team dietro l’acclamata serie DiRT Rally e con oltre 25 anni di esperienza nei giochi fuoristrada, EA SPORTS WRC è un gioco di rally competitivo di nuova generazione e un titolo essenziale per gli appassionati di simulazione di corse.

I giocatori che preordineranno il gioco+ riceveranno cinque VIP Rallyasses per accedere a contenuti post-lancio aggiuntivi, pacchetti skin e abbigliamento e fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 31 ottobre 2023. Combinando la potenza dell’Unreal Engine e della fisica del gioco, La serie DiRT offre RALLY, EA SPORTS WRC Le tappe sono più lunghe e dettagliate che mai, con 18 sedi ufficiali del FIA World Rally Championship e oltre 600 chilometri di asfalto, ghiaia e neve spietati. Il gioco presenta anche 10 attuali veicoli WRC, WRC2 e Junior WRC, oltre a 68 delle auto da rally più iconiche di 60 anni di questo sport.

Lavorando con team e produttori ufficiali del WRC, come Ford, Toyota e Hyundai, ogni veicolo è progettato per affrontare tutte le sfide che dovrà affrontare durante la stagione. Le auto ibride a trazione integrale del Rally1 sono tra le più veloci nella storia di questo sport, capaci di raggiungere velocità vertiginose affrontando salti che sfidano la gravità, superfici deteriorate e condizioni meteorologiche avverse. L’avanzato sistema di elaborazione dinamica migliora il modello originale di Codemasters?

Codemasters offre ai giocatori l’esperienza fuoristrada più realistica mai vista. Con il feedback dei piloti, tra cui l’ex contendente al titolo FIA WRC Junior e campione del Campionato Europeo Rally ERC3 2023, John Armstrong, e il game designer, i giocatori possono scegliere una configurazione di pilota professionista che rifletta l’esperienza che i piloti incontrano ogni settimana di gara. I nuovi giocatori possono personalizzare la manovrabilità, consentendo loro di apportare modifiche per aiutarli a padroneggiare la sfida finale del giocatore rispetto all’ambiente fuoristrada.

Il realismo si estende al suono, poiché ogni macchina è riprodotta in modo complesso, e nuove melodie ritmiche, inclusi controlli semplificati per i guidatori alle prime armi, forniscono al giocatore le informazioni di cui ha bisogno per completare ogni fase. L’introduzione del Builder trasforma il sogno in realtà per coloro che vogliono costruire la propria auto da rally moderna. Definisci il telaio, la carrozzeria e le parti meccaniche di base prima di personalizzare il design interno ed esterno e infine l’editor dei colori.

Metti alla prova la tua auto e apporta tutte le modifiche necessarie prima di competere nel Campionato del mondo contro la migliore competizione che il WRC ha da offrire.