La campagna di Apple e Microsoft contro l’UE per proteggere iMessage e Bing: cosa sta succedendo esattamente? – Affari domattina

Le società di Cupertino e Redmond sono impegnate in una battaglia per influenzare Bruxelles riguardo alla nomina dei “gatekeeper”, ovvero aziende tecnologiche che hanno così tanta influenza nel loro settore da avere il sopravvento.

Secondo loro, iMessage e Bing in particolare non sono abbastanza popolari da poter essere considerati “gatekeeper” ai sensi della nuova legislazione europea.

Contesto : Questa battaglia tra le due società e Bruxelles prende forma mentre l’Unione Europea si prepara a determinare l’elenco dei servizi che saranno interessati mercoledì 6 settembre. Legge sui mercati digitali (DMA) che devono essere conformi ai requisiti europei relativi al mercato digitale.

Questa legislazione è entrata in vigore Lo scorso maggioL’obiettivo è rendere lo spazio digitale equo per tutti gli attori.

A tal fine, l’UE intende innanzitutto designare i servizi e le aziende che approfittano della loro posizione dominante per consolidare il proprio potere sulla concorrenza, anche se ciò significa ridurli a nulla.

Quindi, chi verrà nominato – e quindi forse iMessage e Bing – dovrà adattarsi per aprirsi alla concorrenza consentendo espressamente la condivisione dei dati con terze parti o l’interoperabilità dei propri servizi con applicazioni concorrenti.

Per il blogging : L’Unione Europea ha valutato vari criteri per designare piattaforme e servizi “gatekeeper”. In particolare si tratta della presenza di oltre 45 milioni di utenti attivi mensili all’interno dell’Unione Europea, di un fatturato annuo di oltre 7,5 miliardi di euro e di un valore di mercato di oltre 75 miliardi di euro.

Tuttavia, Bruxelles si riserva il diritto di ampliare i propri criteri per includere più attori.

Microsoft Lo apprezzo Bing Non dovrebbe essere visto allo stesso modo dell’indiscusso colosso della ricerca Google, e quindi, perché Popolarità limitata Rispetto al concorrente non dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi, riferisce Financial Times Sulla base di fonti vicine al caso. La Redmond Company lo garantisce La quota di mercato globale di Bing è proprio questa 3% . E anche quello Un esame approfondito potrebbe metterlo in una situazione di svantaggio, Il che porterà a risultati negativi per l’obiettivo ricercato dall’Unione Europea. Dovendo sottoporsi ad altri motori di ricerca su Bing, Microsoft potrebbe eventualmente aumentare il dominio di Google Lo dice l’azienda.

Per quanto riguarda gli altri servizi, Microsoft dovrebbe essere più accomodante. È difficile, infatti, negare che il suo sistema operativo Windows domini l'industria dei PC.

La difesa di Apple riguardo iMessage è abbastanza simile: il servizio non è molto popolare.

L’azienda di Cupertino garantisce che iMessage non raggiunga il numero minimo di utenti a cui si applicano le regole DMA.

Pertanto il servizio non deve rispettare l’obbligo di apertura alla concorrenza come WhatsApp.

Tieni presente che il numero di utenti dell’applicazione non è noto poiché Apple non rivela queste informazioni da anni.

Tuttavia, secondo le stime degli analisti, è vicinoun miliardo Per utilizzare questa app di messaggistica per l’ecosistema Apple su iPhone, iPad e Mac.

Insomma : Se non c’è ancora stato un consenso sull’inclusione di iMessage e Bing nell’elenco dei servizi e delle piattaforme da regolamentare ai sensi della DMA di Bruxelles, questo non è certamente il caso di Instagram, Facebook, Ricerca Google o anche dell’App Negozio.