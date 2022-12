Scoperti i tesori fotografici dell’Africa Orientale Italiana

vedere Roberta Spirito

Tesori fotografici trovati. Mar Rosso, Eritrea, Tigray, Etiopia (1880 – 1936). Più di 400 fotografie originali, vari album AOI pubblici e privati, disegni, incisioni, stampe all’albumina (1870-1885), documenti, oggetti etnografici, religiosi e magici, documenti, ecc… Molti documenti relativi ad Arthur Rimbaud, Henri de Monfried e Hugo Pratt ha vissuto lì per molti anni.

Una straordinaria raccolta di centinaia di fotografie che coprono oltre cento anni in cui l’Italia è stata in Africa Orientale, Mar Rosso, Eritrea, Tigre, Abissinia. Il risultato di 18 anni di indagini rivela per la prima volta luoghi, paesaggi, scene e ritratti commoventi e sorprendenti.

Un pezzo storico, un contributo alla comprensione della culla della civiltà e delle religioni monoteistiche.

Conferenze del sabato mattina a Parigi: visita alla mostra (sopra) e conferenza presentata da José-Marie Bell. L’autore svelerà tutti i segreti di questa avventura con documenti e altri album. Le prenotazioni devono essere effettuate al mattino. Appuntamento in loco alle 10:30. Durata: circa 1h30. Saranno forniti tè, caffè e dolci. PAF: 13. Il numero è limitato a 9 persone. Tre opere inedite di José-Marie Bell, “Found Sites and Places”, “Scenes from Life Discovered”, “Portraits Found”, SEPIA editions.