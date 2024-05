23a Edizione (Programma) dal 16 al 22 ottobre

In occasione della “Settimana Mondiale della Lingua Italiana” in Tunisia, dal 16 al 22 ottobre 2023 si svolgeranno numerosi eventi su tutto il territorio nazionale. La 23esima edizione della settimana dedicata alla lingua italiana ha come tema “L’Italia e la Sostenibilità”.

L’intento alla base della scelta di questo tema è stato quello di utilizzare l’evento come piattaforma per promuovere, attraverso la lingua italiana, la sostenibilità e l’immagine di un Paese che è in prima linea sulle questioni ambientali nel mondo. l’IICTunis.

Gli amanti della lingua italiana potranno assistere a numerosi eventi artistici, spettacoli, mostre, proiezioni oltre a incontri e tavole rotonde che si terranno in numerose aule e università della Tunisia.

L’Istituto Italiano di Cultura informa che gli incontri dedicati alla Settimana della lingua italiana nel mondo si terranno presso l’Istituto Superiore di Lingue Tunisi (ISLT), l’Istituto Superiore di Scienze Umane (ISSH Tunisi), la Facoltà di Lettere, Facoltà di Lettere e Scienze Umane di Manoba, Sfax e Scuola Italiana di Tunisi.

Programma della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo 2023 in Tunisia:

La Mostra Calvino a Tunisi è un progetto dedicato al grande scrittore italiano dell’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, partito lo scorso luglio e è una delle tante iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura Italiana. L’azienda presenta la XXIII Settimana della lingua italiana nel mondo.

