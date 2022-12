Fives Autostore utilizza la tecnologia di automazione nella sua base logistica italiana

Società Chiave-4 Ha selezionato il team di ingegneri Cinque Per installare Negozio di automobili Un magazzino di 8.000 m² a Fasano, nella regione italiana di Brindisi, appartiene al distributore di materiale elettrico e di illuminazione. Nell’ampliamento di 3.000 m² verrà utilizzata la soluzione “AutoStore empowered by Fives”. Operativo entro luglio 2023, automatizzerà l’elaborazione delle merci immagazzinate e potenzierà la funzionalità di e-commerce. La partnership offre ad AutoStore l’opportunità di assumere posizioni nei paesi in cui Fives è ben radicata (Italia, Francia, Spagna). “Siamo molto soddisfatti di questo progetto e accogliamo con particolare favore la forte presenza di Fives nell’Europa meridionale e la sua posizione di leader nell’intralogistica, che ci consente di svilupparci”afferma Antonio Ammirabile, amministratore delegato di Key-4.

La Solution è alimentato da AutoStore Fives

La soluzione AutoStore, powered by Fives, aumenta la capacità di stoccaggio del magazzino in uno spazio limitato, migliorando al contempo le condizioni di lavoro degli operatori e la loro sicurezza. Dispone di 9.000 contenitori e due postazioni di picking. Ogni stazione può preparare due ordini contemporaneamente ed elaborare 1.500 ordini al giorno. “Queste soluzioni di ottimizzazione del prelievo degli ordini sono uno dei criteri differenzianti e competitivi per i nostri clienti. Nell’ambito della nostra crescita nell’Europa meridionale, siamo orgogliosi di contribuire alla crescita del business dei nostri clienti supportando le loro prestazioni industriali.Zachary Howie, direttore commerciale di Fives, afferma: