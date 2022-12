Sacerdote italiano sospeso dopo aver ammesso di aver abusato sessualmente di minori

I fatti si svolgono in Brasile negli anni ’90. Secondo l’arcivescovo di Poitiers, nessun caso può essere fatto in Francia.

Arcivescovo PoitiersPascal Wintzer ha annunciato la sospensione di un sacerdote italiano Due Chevre Uno che ammette di esserloHa aggredito sessualmente minorenniIn Brasile negli anni ’90, abbiamo appreso questo venerdì mattina. “È venuto spontaneo“A impegnarsi con Pascal Wintzer, fa riferimento a quest’ultimo in un comunicato stampa.

«Nel fascicolo del suo arcivescovado non si fa menzione né di questa vicenda né del suo ministero in Brasile.», aggiunge il decano di KondullaL’ha detto all’avvocatoQuesta combinazione. Comunque il prete è italiano e fattiConfermato all’estero“Non ci possono essere procedimenti giudiziari in Francia, secondo l’arcivescovo.

Divieto di “contatto con minori”.

Padre Gabriel-Archangelo Piaggioni è sospeso dal 7 dicembre.Escluso da ogni pubblico ministero“E vietato tornare”Contatto con minoriIl vescovo Windsor afferma di non essere a conoscenza di alcun atto di aggressione contro di lui in Francia.

«Soprattutto misuro l’importanza di prendere tali decisioni in pubblico per proteggere la popolazione colpita“Invita a parlare chiunque abbia dei dubbi sulle azioni di questo sacerdote durante il suo ministero in Francia”, ha aggiunto.Ufficiali competenti».

Un anno fa, il Un rapporto salvato Ha dimostrato l’estensione della pedocriminalità all’interno della Chiesa cattolica francese dagli anni ’50. Stimato in circa 330.000 Il numero di vittime che sono state aggredite mentre erano minorenni.

