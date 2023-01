Nuova funzione disponibile per la serie Samsung Galaxy Book – Samsung Newsroom Belgio

Nell’ambito della missione di Samsung volta a migliorare la connettività del PC mobile, la nuova funzione Siti web recenti di Microsoft Phone Link è ora disponibile per i dispositivi Galaxy e la serie Galaxy Book.

I dispositivi che comunicano bene tra loro aumentano la produttività e la facilità d’uso, ma è sempre possibile spingersi oltre questi limiti. Uno studio recente[1] Mostra che il 77% degli intervistati utilizza più app e dispositivi per la stessa attività, ma scopre anche che può richiedere molto sforzo in più. Ecco perché Samsung Electronics è sempre alla ricerca di nuovi modi per fornire le migliori soluzioni per diversi dispositivi – come smartphone, computer, tablet e orologi – per essere più facili e meglio collegati tra loro.

siti web moderni[2] Una di queste nuove funzionalità: un aggiornamento dell’app Microsoft Phone Link[3], ora disponibile per la serie Galaxy Book, che consente agli utenti di continuare facilmente la navigazione dallo smartphone al PC. Questa funzione rende la navigazione più facile, veloce e produttiva.

Gli utenti di Galaxy Book ora possono caricare azioni recenti sul proprio smartphone con un solo tocco, quindi non è necessario cercare su più dispositivi. Ciò consente una navigazione rapida e comoda. Supponiamo che un utente desideri cercare qualcosa sul proprio telefono e apra diverse schede. Ad un certo punto, potrebbe essere una buona idea aprire le stesse schede su uno schermo più grande e iniziare a utilizzare alcune applicazioni del computer. La funzione Siti Web recenti rende questa attività più semplice che mai, consentendo agli utenti di aprire nuove schede senza dover tornare indietro per controllare i termini di ricerca o la cronologia di navigazione.

Per utilizzare la funzione dei siti Web recenti, il tuo smartphone Galaxy deve essere collegato al Galaxy Book tramite “Link a Windows” sul tuo telefono e “Microsoft Phone Link App” sul tuo computer. Puoi quindi aprire l’app Microsoft Phone Link o Tracklist sul tuo PC, che visualizza un elenco di siti Web che hai aperto di recente sul tuo smartphone. Se fai clic su una di queste posizioni, si aprirà direttamente sul tuo Galaxy Book.

Fresh Web è solo una delle tante funzionalità nuove e imminenti che consentono agli smartphone Galaxy e alla serie Galaxy Book di lavorare insieme meglio che mai. Spingendo costantemente i limiti, Samsung offre ai clienti la possibilità di utilizzare i propri dispositivi in ​​modi innovativi e convenienti. Resta sintonizzato sul prossimo evento Galaxy Unpacked per saperne di più su come Samsung continua a innovare la connettività tra i dispositivi della serie Galaxy Book e oltre.

[1] Ricerca sui comportamenti di comunicazione per il Samsung Design Innovation Center, 2021 (N = 100)

[2] I siti Web recenti sono disponibili solo quando si utilizza l’app Samsung Internet su uno smartphone Samsung Galaxy con One UI 3.1.1 o versioni successive (Samsung Galaxy S, Note, Z Fold, Z Flip) e un PC Windows con Windows 10 20H1 o versioni successive . È necessario un aggiornamento recente dell’app per l’associazione al servizio Windows (2.3 o versioni successive). La disponibilità delle funzioni può variare in base all’app.

[3] Gli utenti devono associare il proprio dispositivo Samsung Galaxy al proprio PC Windows tramite “Collegamento a Windows” sul telefono e l’app Microsoft Phone Link sul PC e seguire le istruzioni di configurazione, incluso l’accesso allo stesso account Microsoft. Il collegamento a Windows è preinstallato su alcuni dispositivi Samsung Galaxy. Il PC (app Microsoft Phone Link) richiede Windows 10 o versioni successive. Microsoft Phone Link consiglia che il tuo dispositivo Samsung Galaxy sia sulla stessa rete Wi-Fi del tuo computer. Alcune applicazioni mobili possono limitare la condivisione dei contenuti ad altri schermi. Alcune funzioni correlate possono variare a seconda del dispositivo.