La NASA sta testando un satellite con una vela solare

Nello spazio come nei mari, a volte è il vento nelle vele che serve per navigare nelle distese lontane. Ad ogni modo, questo è ciò che la NASA intende testare con uno dei suoi satelliti.

Il vento solare è un flusso di particelle emesse dal Sole, che teoricamente potrebbero essere utilizzate come i venti del nostro pianeta per spostarsi nello spazio. Questa teoria ha attirato l'interesse di un gran numero di autori di fantascienza, così come di ingegneri come… Quelli della NASA.

Trasformare un concetto di fantascienza in realtà scientifica non è affatto facile. Infatti, come puoi immaginare, la spinta del vento solare è più una piccola brezza che una raffica, e per compensare ciò, la vela dovrebbe semplicemente essere enorme.

Questo è il principio base della missione ACS23, che sarà lanciata con un razzo elettronico di Rocket Lab. Le vele solari non verranno dispiegate immediatamente, ma solo dopo due mesi di fedele servizio in orbita bassa, e questo sarà il cuore dell’esperimento ACS23. Coglieremo l'occasione anche per testare la propulsione, anche se è normale, non dovrebbero esserci troppe spiacevoli sorprese a riguardo…

