Il generale russo Sergei Surovikin è riemerso dopo oltre due mesi di silenzio. È stato fotografato accanto a una giovane donna che indossava occhiali da sole e un cappello.

La foto è stata pubblicata dalla personalità russa Ksenia Sobchak il 4 settembre sul suo account personale cavo Che poi ha commentato: “Generale Sergei Surovikin. Vivo, sano, a casa con la sua famiglia, a Mosca. “La foto è stata scattata oggi”.

L’autenticità di questa immagine, come determinato dalla RTBF, non è stata ancora confermata in modo indipendente.

Il generale, soprannominato il “macellaio siriano”, è stato licenziato dal suo incarico alla fine dello scorso agosto. Durante l’ammutinamento del Gruppo Wagner, il generale Surovikin ha invitato i miliziani a fermare l’ammutinamento e a tornare nelle loro caserme “prima che sia troppo tardi”.

Nonostante questa posizione al momento della ribellione, il generale Surovikin era considerato vicino alla milizia e al suo ex leader Yevgeny Prigozhin. Era così inizio I piani di rivoluzione di quest’ultimo, come rivela il New York Times.

