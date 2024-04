La regina dei ragni: scopri il peso sorprendente della tarantola Golia, la più imponente di tutte

“Schiaccialo!“, uno spettacolo molto comune quando si vede un ragno in casa. Tuttavia, non dovresti assolutamente farlo. In primo luogo perché rimane un essere vivente e ha il diritto di esistere e due, perché il ragno è ancora molto utile. Attaccano gli scarafaggi , zanzare, mosche e altri parassiti A volte possono pungerti e farti dondolare tra i palazzi di New York… No, non è vero.

La tarantola Golia, o “Theraphosa blondei”, è la più grande di tutte

Quindi ti fermeremo adesso. I ragni “giganti” esistono solo nella Foresta Proibita in un meraviglioso mondo fantastico Harry Potter. In effetti, il più grande del mondo è lontano da questi standard. Quello più pesante ha anche un bel nome: il Golia megali O la tarantola “mangia-uccelli”.

Pulito su un CV, giusto? Può pesare fino a 170 grammi, ma la media è compresa tra 120 e 130 grammi, come riportato dal National Geographic. La bionda Theraphosadal nome scientifico, vive soprattutto in Guyana, Suriname, Brasile e Venezuela, e domani non lo troverete più sulla linea 13 della metropolitana di Parigi.

Conosci il ragno Golia? Questa è la specie di tarantola più grande del mondo e la sua apertura alare può raggiungere i 30 cm 🕷️ Allo stesso modo @NatGeoFrance pic.twitter.com/btCo0jm6zQ -Eldren (@anikinoeldren) 16 marzo 2018

Mangiano davvero gli uccelli?

La specie, la cui apertura alare può raggiungere circa 30 cm, è di colore bruno e possiede anche veleno. Ma niente panico, non è fatale per l'uomo. Sarebbe come una puntura d'ape, dettagli National Geographic.

Ma le tarantole mangiano davvero gli uccelli o è solo un effetto stilistico? Un po' di entrambi. La sua dieta è a base di insetti ma ha la capacità di attaccare mostri alati. È tutto bello, vero?

Un po' di storia, il nostro famoso ragno che avrebbe spaventato più di una persona che incrociava il suo cammino, fu scoperto alla fine del XVIII secolo dal botanico francese Jean-Baptis Leblond. È stato anche chiamato in suo onore.

Sai quanti ragni ci sono nel mondo?

È una domanda che ci viene posta spesso quando siamo interessati alle meraviglie della natura a otto zampe: ma quante specie esistono? Ovviamente è difficile trarre una cifra esatta, perché è certo che le piccole creature vivono ancora nascoste, indisturbate dalle attività o dalle ricerche umane.

Ma ufficialmente il nastro 47.000 specie Il numero di ragni è stato recentemente superato. Sono tantissime le persone con otto gambe… E poi in Francia, quante ne abbiamo? Beh, molto. Ci sono circa 1.750 specie! Non è tutto negativo…