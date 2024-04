Stati Uniti: Un senatore repubblicano condanna l'esplosione dei costi per la costruzione di un porto di aiuti per Gaza

Il costo stimato per l’esercito americano per costruire un molo al largo della costa di Gaza per portare aiuti umanitari è salito a 320 milioni di dollari (circa 300 milioni di euro), hanno riferito all’agenzia. Reuters Un funzionario della difesa americano e una fonte vicina alla questione.

Questa cifra, che non è stata annunciata in precedenza, mostra l'entità dello sforzo di costruzione in cui, secondo il Pentagono, sono coinvolti circa 1.000 militari statunitensi, principalmente dell'Esercito e della Marina. “I costi non sono semplicemente aumentati. Sono esplosi”, ha detto a Reuters il senatore Roger Wicker, il repubblicano in carica nel Comitato per i servizi armati del Senato a guida democratica, quando gli è stato chiesto dei costi. “Questo pericoloso sforzo con benefici marginali costerà ora ai contribuenti americani almeno 320 milioni di dollari per gestire il molo per soli 90 giorni”.

Wicker e altri parlamentari hanno messo in dubbio la fondatezza dell’iniziativa, soprattutto alla luce del rischio che il personale militare statunitense possa diventare bersaglio dei terroristi di Hamas. “Quanto dovranno pagare i contribuenti una volta costruito il molo, o se verrà costruito? Ogni giorno che questa missione continua, il prezzo aumenta, e così anche il livello di rischio per 1.000 soldati dispiegati nella zona di Hamas”, Wicker. chiede. “Missili”, ha aggiunto.