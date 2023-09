Ritenere Trump (di nuovo) responsabile di diffamazione nei confronti di un autore che lo accusava di stupro | mondo

Mercoledì l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato nuovamente condannato per diffamazione nei confronti dello scrittore che lo aveva accusato di stupro, E. Jean Carroll, una decisione che apre la strada a un ulteriore risarcimento nel caso.

Donald Trump, che spera di riconquistare la Casa Bianca nel 2024, era già stato giudicato responsabile lo scorso maggio da una giuria di un tribunale civile di New York per la “violenza sessuale” del 1996 contro l’ex editorialista della rivista Elle e la diffamazione nei suoi confronti. Per i commenti fatti nell’ottobre 2022.

Ma E. Jane Carroll aveva sporto denuncia anche per precedenti dichiarazioni di Donald Trump, nel 2019, in seguito alle sue prime accuse di stupro contenute in un libro. L’allora presidente degli Stati Uniti affermò nel giugno 2019 che l’autore aveva inventato queste accuse “per vendere un nuovo libro”. Tale azione è stata ritardata nel 2019 a causa di battaglie procedurali, ma si è conclusa e un secondo processo con giuria è stato programmato per il 15 gennaio 2024.

Il giudice Lewis Kaplan della Corte del distretto meridionale di New York ha stabilito mercoledì, sulla base della decisione di maggio, che anche i commenti di Donald Trump nel 2019 erano “diffamatori”, “falsi” e “dannosi”. Ciò significa che la giurisdizione della giuria sarà limitata a determinare l’importo dei danni che Donald Trump dovrà risarcire a Jane Carroll.

Ha risposto la difesa di Trump

"Restiamo molto fiduciosi che la sentenza 'Carol 2' (la sentenza di maggio, ndr) verrà ribaltata in appello, il che renderà la decisione (emessa mercoledì) irrilevante", ha detto Alina Haba, avvocato di Donald Trump.

Sulla strada per il suo potenziale ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump deve affrontare diversi intoppi legali. È stato specificamente accusato dalle autorità federali di “cospirazione contro lo Stato americano” per aver tentato di rimanere al potere nonostante la sua sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2020, e dal sistema giudiziario della Georgia per aver tentato di ribaltare i risultati elettorali di quest’anno. Caso principale. È anche sotto processo da parte della magistratura federale negli Archivi della Casa Bianca, un’indagine sulla sua negligente gestione di documenti riservati.

