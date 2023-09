Guerra in Ucraina: gli ucraini hanno davvero sfondato la linea Surovikin? “Stanno avanzando”

“È necessario”“spingere i muri” Entrambe le parti. Senza questo, se la striscia di territorio rioccupato resta troppo stretta, gli ucraini corrono il rischio di essere fucilati. “Inoltre, non dobbiamo permettere che la penetrazione avvenga troppo rapidamente in profondità senza la solidità della linea logistica alle spalle.Alain de Neve continua, Ricercatore presso il Regio Istituto Superiore della Difesa. Questi sono gli equilibri che gli ucraini devono trovare con risorse limitate.“.

Gli ucraini affermano di essere riusciti a penetrare le prime linee di difesa russe situate in questo sito, che fanno parte di un gruppo di fortificazioni chiamate “Legione Sorovikin“Prende il nome dal comandante supremo delle forze russe in Ucraina tra ottobre 2022 e gennaio 2023. Secondo loro, la prima linea era la più difficile da superare. Generale ucraino Oleksandr Tarnavskijresponsabile del contrattacco nel sud, crede custodeChe cosa La Russia è stata assegnata Il 60% del tempo e delle risorse vengono spesi per costruire la prima linea di difesa E solo 20% sulla seconda e terza lineaPerché Mosca non si aspettava lo sfondamento delle forze ucraine. Analogo parere è stato espresso anche da meno in precedenza.

Il resto sarebbe davvero più semplice? Prima di rispondere a questa domanda concentriamoci su queste famose linee di difesa. C’era confusione sul fatto che fossero effettivamente forati. Twitta qui sotto, È particolarmente seguito dagli analisti che studiano le reti di difesa russeLui spiega: “La prima parte delle difese è la zona di combattimento, dove quasi ogni linea degli alberi è fortificata. È pieno di mine ed è costituito principalmente da piccole trincee e buchi di battaglia (Fossa utilizzata come ricovero o postazione di tiro, ndr)E a volte molto grande“.