Il tributo alle celebrità piove dopo la brutale morte di Gaspar Ulliel: “Cuore spezzato”

Il mondo del cinema e gli appassionati rimangono senza parole quando viene annunciato che l’attore è morto all’età di 37 anni in un incidente sugli sci.

Preso molto rapidamente dai servizi di emergenza dopo essersi scontrato con un altro sciatore, Gaspard Ulliel è stato trasportato in aereo all’ospedale di Grenoble martedì, in gravi condizioni. Oggi apprendiamo che non può essere salvato.

La star aveva una relazione con la modella Gaëlle Pietri ed era il papà del piccolo Orso, classe 2018…

Quando è stata annunciata la sua morte, molte persone lo hanno elogiato sui social network.

Gli attori Jean Dujardin e Guillaume Canet hanno scritto tranquillamente “Gaspard” sotto una foto dell’attore, sembrando senza parole di fronte a questa terribile notizia.

Pierre Nene, che interpretava anche Yves Saint Laurent, proprio come il suo amico, gli ha reso omaggio scrivendo: “Dolore. Gaspard era benevolenza e gentilezza. Bellezza e talento. Pensieri per la sua famiglia.”

Personaggi politici come Jean Castix, il primo ministro francese, che ha scritto questa bella lettera, hanno risposto anche: Gaspard Uliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui, si amavano follemente..

Anche il ministro della Cultura francese Roselyn Bachelot ha scritto una nota all’attore: “La sua sensibilità e intensità nella recitazione hanno reso Gaspard Uliel un attore eccezionale. Il cinema di oggi sta perdendo un talento straordinario. Mando le mie condoglianze ai suoi cari e i miei pensieri amorevoli a tutti coloro che lo piangono oggi. Oggi”.

Altri personaggi pubblici, come la giornalista Audrey Boulevard, vogliono rendere omaggio al talento e all’uomo che era Gaspard Uliel. “Che grande tristezza e shock!” ha scritto.

Molti fan e persone anonime hanno anche postato lettere di apprezzamento sui social network, in risposta alla prematura scomparsa dell’attore.