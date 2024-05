Sciopero postale rallenta consegna targhe e carte di circolazione: 'Centinaia di persone rischiano multe'

La settimana del 22 aprile è stata una settimana importante per gli impiegati delle poste francofoni. In effetti, erano preoccupati di perdere il monopolio sulla distribuzione dei giornali, quindi hanno mostrato la loro rabbia. Mentre le discussioni si muovevano nella giusta direzione, lo sciopero si è concluso dopo quattro giorni. Anche se potrebbe non sembrare molto, questa interruzione dell’attività ha avuto un impatto sulle consegne.

Leggi anche I lavori riprenderanno alla Bpost dopo l'accordo tra direzione e sindacati



Le conseguenze potrebbero farsi sentire già per qualche giorno, come ha detto a RTL Information il 25 aprile Laura Cerrada Crespo, portavoce di bpost: “Il ritardo verrà gradualmente eliminato nell’arco di diversi giorni, fino alla prossima settimana“. Sebbene per alcuni pacchi o lettere ciò non costituisca un grosso problema, altri ritardi sono più fastidiosi. Ad esempio, targhe e documenti di circolazione: “Dopo lo sciopero è stata interrotta la distribuzione di targhe e carte di circolazione. Centinaia di residenti a Bruxelles e in Vallonia rischiano di essere multati anche se le loro auto sono adeguatamente assicurate e registrate presso il DIV. (Direzione immatricolazione dei veicoli, ndr)”, conferma Denis tramite il pulsante arancione “Avvisaci”.