Scioperi all’orizzonte alla Bruxelles Airlines: Testachats invita i sindacati a “rivelare le date degli scioperi il prima possibile”

La cosa era nell’aria da tempo, ed è ufficiale da venerdì: nelle prossime settimane sono attesi scioperi alla Bruxelles Airlines. Infatti, i sindacati hanno presentato come fronte unico uno sciopero a tempo indeterminato. “Abbiamo notificato un avviso di sciopero che avrà effetto dal 23 novembreLo ha confermato venerdì Didier Lippi, segretario permanente del Consiglio elettorale nazionale. È la legge; Abbiamo sette giorni prima che la notifica diventi effettiva. “Dal 23 novembre possiamo quindi scioperare in qualsiasi momento”.

Si prevedono pertanto alcuni disagi in vista delle festività di fine anno. Da parte sua, Testachats invita i sindacati ad allertare i passeggeri il prima possibile. “Chiediamo che le date dei giorni di sciopero siano comunicate al più presto ai viaggiatori affinché possano organizzarsi in questo periodo particolarmente delicato delle vacanze di fine anno, durante il quale molte persone viaggiano per raggiungere le proprie famiglie”. Reagisce Julie Freer, portavoce di Testachats.

Il personale di cabina della Brussels Airlines notifica lo sciopero dal 23 novembre: “Non lo facciamo per divertimento!”

Testachats ricorda che bloccare il più velocemente possibile ha un impatto anche sul portafoglio. “Ti ricordiamo che in caso di cancellazione oltre due settimane prima della data di partenza del volo, i passeggeri hanno diritto ad un volo alternativo o ad un rimborso. Se la cancellazione avviene meno di due settimane prima della partenza prevista, oltre al volo alternativo o al rimborso, i passeggeri hanno diritto anche ad un risarcimento economico che varia da 250 euro a 600 euro a seconda della distanza da percorrere con il volo. Gli scioperi dei dipendenti delle compagnie aeree non sono considerati circostanze eccezionali.“

E come promemoria, ricordatevi dei sindacati”.Accumulo di errori da parte del management. Il personale è stufo e ce lo ha detto in numerose occasioni nelle ultime settimanepresentato da Didier Lippi. La direzione ha puntato un coltello alla gola dei dipendenti durante la crisi sanitaria del 2020. Si parla di licenziare 1.000 persone e di tagliare le ore per altre, con una perdita salariale di circa il 15%. Si parlava allora di una ripresa del settore aeronautico per il 2025, ma questa ripresa è già avvenuta nel 2022! Ma le condizioni di lavoro e gli stipendi non sono cambiati e l’azienda annuncia con orgoglio i suoi profitti”.

Scioperi all’orizzonte per Bruxelles Airlines? “Se la riconciliazione non avrà successo, passeremo alla fase successiva”.