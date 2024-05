Qual è la parola italiana più lunga? Provare ad indovinare!

In italiano incontriamo tutti i tipi di parole: da quelle molto corte a quelle lunghe come “io” o “se”, molto complesse e talvolta strane. Ma cosa esattamente La parola italiana più lunga? Al di fuori del linguaggio scientifico, la parola più lunga è ” Molto urgentemente“, con Ben 26 caratteri. Questa parola è la Superlativo dell’avverbio frettolosamenteÈ usato in senso gradevole e trova la sua origine nella poesia: è capace di formare in sé un endegasillabo, ed è presentato nel dizionario letterario e reso popolare dalla poesia. Chelitore Spento Andrea Cassottida 1734Che fine ha fatto il famoso proverbio

Chi sale troppo spesso cade Molto urgentemente

Significa ” ad alta velocità» o “molto velocemente”.

Per la prima volta, questa sostanza stranamente superiore fu utilizzata quasi un secolo fa 1677Per fratello Francesco MonettiIn opera Cordona si convertì, in una rappresentazione allegorica dell’orgoglio umano. L’autore lo usa proprio perché contiene un endecasillabo completo:

“Una forza così potente si alza/Verso il cielo, invano a fermarsi,/Fino a quando non ritorna improvvisamente sulla terra/ Urgente »

Tuttavia, nella zona Linguaggio scientifico, ci sono parole anche più lunghe, spesso legate alla chimica o alla medicina. Diversi composti chimici possono avere nomi molto lunghi, a seconda del tipo di nomenclatura utilizzata, ad esempio “nonilfenossipolietileneossietanolo” o “immunologia psiconeuroendocrinologica”.