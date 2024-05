Eurovision 2024: Suleiman interrompe la sua esibizione durante le prove

Una competizione caratterizzata fin dall’inizio dalle polemiche scatenate dalla partecipazione di Israele (da venerdì al secondo posto nei pronostici delle scommesse) e dalla recente esclusione, per la prima volta nella storia della competizione, dell’artista olandese Joost Klein.

Una novità poche ore prima dello spettacolo finale alla Malmö Arena in Svezia: il cantante francese Slimane ha interrotto la sua esibizione durante una prova generale. Ha anche eseguito di nuovo la sua canzone “Mon amour” invece di passare alla parte ChiesaIl cantante, che ha impressionato i tifosi europei durante la semifinale di giovedì, ha interrotto la sua canzone per lanciare un messaggio di pace in inglese: “Da bambino sognavo la musica, sognavo questo sogno di essere un cantante che canta la pace e canta l’amore e canta la pace. Dobbiamo essere uniti dalla musica, sì, ma uniti dall’amore e dalla pace”..

Eurovisione: il candidato olandese è escluso dal concorso

Un discorso che è stato ben accolto dal pubblico presente nell’enorme sala.

L’artista non avrà terminato la sua performance, poiché vorrebbe preservare la sua voce per il grande spettacolo.

Non sappiamo cosa rischi l’artista per trasmettere questo messaggio politico sul palco, anche se è vietato dalle regole del concorso.

Anche se nelle previsioni delle scommesse è al quarto posto, sabato sera dovrebbe esibirsi sul palco della Malmö Arena, al penultimo posto.

Altri messaggi politici

Slimane non è il primo a sfruttare il suo tempo sul palco dell’Eurovision per inviare un messaggio politico.

Eurovision 2024: Il cantante israeliano è stato fischiato forte durante le prove pubbliche (video)

Anche il rappresentante del Belgio Musti, squalificato, aveva un messaggio di pace scritto sul braccio sinistro, la parola “pace”, che è stato rivelato dalla sua maglietta al termine della sua prestazione durante la seconda semifinale di giovedì.

Anche il cantante svedese Eric Saadeh (fuori concorso) ha lanciato un messaggio durante la prima semifinale di martedì esibendosi indossando una sciarpa palestinese al polso.