Perché ventilare la tua casa ogni giorno ti aiuterà a risparmiare denaro

Di Jessica Daines

Durante questo periodo autunnale, tutti cercano di risparmiare un po’ di soldi sulle bollette energetiche. E c’è una cosa che spesso dimentichiamo quando le temperature scendono: ventilare la nostra casa. Spiegazioni.

Dato che i prezzi dell’energia sono aumentati, molte persone cercano consigli per ridurre le bollette del gas e dell’elettricità. Ciò è particolarmente vero in autunno e inverno, quando le temperature scendono ed è necessario riscaldare la casa.

In questo periodo dell’anno molte persone preferiscono tenere le finestre chiuse per mantenere il caldo all’interno. Tuttavia, questo è un grosso errore. Infatti, ventilare la casa ogni giorno sarà effettivamente un buon modo per risparmiare denaro.

Perchè ventilare la casa anche in inverno?

No, aprire le finestre per ventilare la tua casa non ti farà spendere più soldi in energia. In realtà è proprio il contrario! In effetti, questo aiuterà a rinfrescare l’aria della tua casa. Questo è molto importante perché l’aria interna è in realtà di qualità inferiore rispetto all’aria esterna.

Questo perché le faccende domestiche e le nostre attività quotidiane inquinano notevolmente l’aria. Ciò è particolarmente vero quando si fa la doccia, si lavano i vestiti o addirittura si prepara il cibo, che rilascia vapore acqueo. Pertanto, è questa umidità che comprometterà la qualità dell’aria interna e quindi aumenterà il consumo di energia. Sì, più l’aria è umida, più è difficile riscaldarla.

Ventilare la tua casa ogni giorno ti permetterà di rinfrescare l’aria ed eliminare l’umidità ambientale e quindi di controllare meglio la temperatura riscaldando più rapidamente i tuoi interni domestici.

Non preoccuparti, aprire tutte le finestre per 5-10 minuti al giorno è già sufficiente. Per farlo bene, fallo al mattino o a tarda sera. Successivamente, attendere qualche minuto prima di accendere il riscaldamento.