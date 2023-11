Per chi vuole trasferire velocemente il proprio denaro: dove trovare adesso il miglior tasso di risparmio di base? | La tua guida

L’interesse totale su un conto di risparmio è costituito da un tasso base e da un bonus fedeltà. Su molti conti di risparmio, il bonus fedeltà è superiore al tasso base, ma beneficerai di questo bonus fedeltà solo per gli importi rimasti nel tuo conto di risparmio per almeno 12 mesi.

In altre parole: se vuoi un bonus fedeltà, non potrai toccare quei soldi per un anno intero. C’è però un’eccezione a questa regola: puoi trasferire denaro 3 volte all’anno all’interno della stessa banca su un altro conto, mantenendo il bonus fedeltà e il periodo di interessi. Ma in questo caso dovrai trasferire ogni volta un importo non inferiore a 500 euro.