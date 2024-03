Scopri le 3 migliori offerte sulle macchine da caffè durante la promozione IVA-esente di MediaMarkt!

Che cos'è l'”Imposta sul valore aggiunto”? Non per me!”?

“IVA, non per me!” Ho iniziato a offrire ottimi sconti su un'ampia gamma di prodotti. Che tu stia cercando gli ultimi gadget o articoli all'avanguardia per il 2024, questa offerta ti farà sorridere. Il Dal 5 al 10 marzo 2024Concediti una valanga di scelte e cogli la tua opportunità ordinando online o visitando uno dei nostri negozi. Ma attenzione, questa offerta è valida solo Per acquisti superiori a 100 euro Fino ad esaurimento scorte. MediaMarkt copre l'IVA legale del 21%, tu Il che fornisce un vantaggio impressionante del 17,36%.. Non perdere questa occasione per risparmiare ottenendo ciò che più desideri!

Le 3 migliori offerte esente IVA sulle macchine da caffè

MediaMarkt lancia la sua azione “IVA? Non fa per me!”. Ecco le 5 migliori offerte da non perdere!

Con montalatte incorporato: DE LONGHI Magnifica Start

DE LONGHI UN GRANDE INIZIO ©Amazon

Concedetevi un caffè con il gusto autentico dei chicchi di caffè appena macinati L'inizio della DeLonghi Magnifica. Il montalatte integrato ti consente di preparare infinite bevande come cappuccino o latte macchiato. Il suo display intuitivo rende la macchina facile da usare anche per preparare deliziosi caffè!

Con schiuma di latte e capsule Nespresso: Nespresso Lattissima One Evolution

Macchina da caffè Nespresso © Amazon

IL Macchina da caffè Nespresso Lattissima One Evolution Da DeLonghi con un design elegante e distintivo e funzionalità avanzate. Funziona con capsule singole compatibili con il sistema di estrazione Nespresso e dispone di un bricco per il latte rimovibile ma integrato che ti consente di preparare facilmente una deliziosa schiuma di latte. Ha una forma relativamente compatta (misura solo 38,5 x 19,5 x 35,5 cm) e occuperà poco spazio sul piano di lavoro. Inoltre, dispone di 3 pulsanti nella parte superiore che ti permettono di selezionare la bevanda che preferisci: espresso, caffè lungo o bevanda al latte.

Con ugello classico: serie PHILIPS 2200

Macchina da caffè Philips 2200 © Amazon

IL Macchina per caffè espresso Philips serie 2200 L'intuitivo touch screen ti consente di scegliere il caffè che desideri. Con il menu “My Coffee Choice” puoi regolare l'intensità e la quantità di caffè che desideri. Questa macchina è dotata di un ugello per il vapore per preparare deliziose bevande a base di latte e schiuma o anche tè.

