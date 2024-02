Ora è molto semplice eliminare il tuo account su qualsiasi app su Android

Internet è pieno di tutorial che spiegano come eliminare il tuo Instagram, Facebook, ecc. Questa nuova funzionalità di Android metterà fine a questo problema?

Quando disinstalli un'app dal tuo smartphone, non elimini il tuo account o i tuoi dati personali da essa. Al contrario, alcune applicazioni fanno di tutto per complicare il compito di chiunque voglia eliminare i dati che le riguardano.

In queste circostanze, la nuova funzionalità di Google Play Store su Android è interessante. Ora, infatti, sarà obbligatorio per gli sviluppatori delle app disponibili sul Play Store fornire nella pagina di download un link che porterà ad una pagina dove sarà possibile disinstallare il proprio account in pochi click.

Tieni presente che questa funzionalità è disponibile solo nell'aggiornamento 39.7 del Play Store. Questo non è ancora disponibile per tutti, ma dovrebbe esserlo presto. Quindi ricordati di aggiornare non appena ne hai l'opportunità!

