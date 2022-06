Scena surreale: Hit 20 minuti prima della sua gara Wilfried Happio vince il campionato francese con una benda sanguinante per occhi e naso.

Aggredito venti minuti prima della gara, Wilfried Happio è stato incoronato campione di Francia sabato a Caen con gli occhi bendati in un’atmosfera surreale.

In un tranquillo pomeriggio all’Helitas Country Course di Caen, con un tempo perfettamente normale (tramonti, nuvole, pioggia, temperature gelide), le prestazioni fino a quel momento poco brillanti dei campionati francesi avevano travolto il pubblico, prima di una folle conclusione di giornata.

Maglia nera e benda nera attorcigliata con benda nascosta sull’occhio sinistro, specialista di 400 m ostacoli Wilfried Happio Ha sorvolato la sua gara e ha subito rivelato la sua improbabile prontezza per la finale.

Venti minuti fa, il 23enne è stato aggredito sulla piccola pista di riscaldamento del Lycée Malherbe, a 500 metri dallo stadio Hélitas.

“sotto l’effetto dello shock“

“C’è stato un grave incidente durante il periodo di riscaldamento. Qualcuno gli è saltato addosso e lo ha preso a calci“,” ha spiegato ad AFP e al quotidiano L’Equipe Olivier Valleseallenatore di Happio e responsabile dei 400 m, 400 m ostacoli e staffette 4×400 m della Federazione francese delle federazioni di atletica leggera (FFA).

“Un uomo venuto dal nulla gli chiese se fosse davvero Wilfred Happio e si gettò su di lui. Lo metto in valigia. Mancavano 20 minuti alla gara ed eravamo pronti per andare in call room. Siamo sotto shock. L’uomo è stato arrestato. Wilfred sta bene. Ma sono senza parole, questa è pura aggressività. È scandaloso. Questi sono modi selvaggi.“

Happio è apparso subito in zona mista dopo la vittoria, a testa bassa, le lacrime che gli rigavano il naso.

“Non voglio entrare nel merito, il caso è in corso. Parlando di corse, con un occhio, è più complicato. I sentimenti erano buoni”, ha subito commentato le semifinali delle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Il sindacato ha sottolineatoL’aggressione di qualcuno arrestato dalla Polizia Municipale di Caen, arrivata molto rapidamente perché sul posto era presente il servizio cittadino.“

“Identificata la persona che ha avuto accesso all’edificio. Sono ancora in corso le indagini della Polizia Municipale. La FFA e il Comune di Caen presenteranno una denuncia domani mattinaUn portavoce dell’organizzazione ha detto ai media.

Una fonte vicina alle indagini ha confermato all’Afp che era stato arrestato.

Zhoya si accende

Nonostante il contesto, Happio ha vinto a 48sec 57, il miglior schiacciato, tanto da controllare il suo posto ai Mondiali di Eugene in tre settimane (15-24 luglio) e diventare il quinto miglior interprete francese di tutti i tempi.

“Sono contento di aver fatto quel minimo indispensabile, completa la stagione. fisicamente beneHa aggiunto prima di essere portato in ospedale.

Pochi minuti dopo i 400 ostacoli shock, la speranza dell’atletica francese Sasha Chuya Ha dato fuoco al campo vincendo il Campionato di Francia nei 110 metri ostacoli nel giorno del suo 20° compleanno con un tempo eccezionale di 13sec 17.

Il campione del mondo e detentore del record mondiale juniores nei bassi ostacoli lo scorso anno, stava solo correndo la sua quinta gara nei 110 m ostacoli. Ha fatto 13 secondi e 24 poco prima in qualifica.

Sabato, Zhoya è diventato il sesto miglior giocatore al mondo per la stagione e il miglior europeo, convalidando il suo biglietto per i due mondi a Eugene.

Beniamino Roberto Ha vinto gli 800 m in 1 minuto e 48 secondi con 58 di vantaggio sul finalista olimpico Gabriel Tova e campione del mondo 2017, Pierre Ambroise Boss.