Le sorprendenti scoperte del pentito Dejan Velikovich

Prima di addentrarci in questi improbabili dietro le quinte del calcio belga, ci sono due dettagli importanti in classifica. È chiaro che tutte le persone menzionate beneficiano della presunzione di innocenza. Ma, inoltre, gli investigatori di Hasselt hanno intervistato Dejan Velikovich non meno di 27 volte. Tutte le sue dichiarazioni sono state pettinate, controllate e riviste. Se non dice la verità, tornerà in prigione. Era l'”affare” che passava giustamente per ottenere la legge penitente e per beneficiare della commutazione della pena (cinque anni di condizionale e 80.000 euro di sospensione della pena). Dal profondo della sua cella ha visto in televisione che tutti lo stavano lasciando. Così ha deciso di parlare e smontare tutto, coinvolgendo dirigenti, giocatori, agenti, arbitri e tecnici per i quali ha accumulato un totale… 25,5 milioni di euro in nero!

Sono passati diversi mesi prima che i nostri colleghi di VRT intervistassero Dejan Veljkovic, l’agente dei giocatori serbi al centro dello scandalo ‘Footgate’. Ora che la persona ha ottenuto ufficialmente la legge sulla penitenza (la prima nella storia giuridica del Belgio), il canale in lingua olandese ha potuto trasmettere questa intervista che “decolla”, come si suol dire. Anche se alcuni sono già noti, le scoperte devastanti di Velikovic sono sufficienti per scuotere il calcio belga dalle sue fondamenta.

In un primo momento, Genk è stato visto come l’epicentro del problema. Questi flussi finanziari sospetti provenienti da innumerevoli conti presso un istituto bancario del Limburgo hanno messo il chip nelle orecchie degli investigatori. Con Velikovic al telefono che intercetta, sono apparse una serie di cose incredibili, tra cui il famoso Partite truccate Sulla riunione di Mechelen-Waasland-Beveren, la capitale della manutenzione nel 2018.

con un sistema di fatturazione fraudolento da scout “(Noi sosteniamo che guarderemo i giocatori… ma in realtà non è stato così) tramite la sua compagnia cipriota” Beneyug Sport Management Ltd”, Velikovic ha fatto un sacco di soldi per i club. Ciò ha ridotto il contratto formale del giocatore (un modo per evitare di pagare le tasse al datore di lavoro) o ha licenziato l’allenatore. Senza contare che il denaro nero che è tornato in Belgio ha permesso di irrigare un’intera catena di persone, beneficiando così di loro “comitati reazionari” non ufficiale. Tutti erano contenti e Velikovic era, “de facto”, il contabile di questo sistema fraudolento che si è diffuso in tutto il calcio belga da Genk a Mechelen passando per Bruges, Anderlecht o Standard, mi dispiace!

Ciò che interessa di più Velikovic in termini di lavoro extra è Peter Mays. Si dice che l’ex allenatore di Lokeren e Genk abbia colpito più di… 2 milioni Black Euro sui suoi contratti successivi durante la sua carriera di allenatore. Il presidente Lokeren miliardario Roger Lambrecht Soprattutto dando400.000€ in un sacchetto di pane‘, come acconto sul suo contratto. Quando Maes lasciò il Lokeren per il Genk, dopo aver vinto due Coppe del Belgio con il Waeslandien, fu trovato un nuovo pacchetto finanziario, con parte del pagamento in ‘non ufficiale’, con i capitani del Ginevra. Tra cui Patrick Janssens, chi Era l’amministratore delegato della gara.Ma anche l’ex sindaco di Anversa e l’ex capo del Partito Socialista Fiammingo sp.a!Maes hanno reagito al documentario VRT.Come le altre persone coinvolte in questa trasmissione.Direttamente o spesso no, tramite i loro legali Sempre con la stessa linea di difesa:Il mio cliente non ha assolutamente nulla da rimproverarsi, non ha ricevuto un centesimo in nero e le parole del signor Velikovich non sono vere.. ”

Presto, Dejan Velikovich gettò le sue valigie ad Astrid Park. Ho subito simpatizzare con l’amministratore delegato dello Sporting, Hermann van Hollsbeek L’agente serbo lo ha descritto come un “gentiluomo”. Primo trasferimento: Dalibor Veselinovic, arrivato da Bruxelles nel 2011. Poi un colpo durissimo con l’arrivo dell’attaccante Milan Jovanovic, allora in panchina al Liverpool. Velikovic sostiene che Van Holzbeck ha ricevuto una commissione di 50mila euro per questo trasferimento. Quanto a Obradovic, proveniente da Mechelen, il manager dell’Anderlecht beneficerà degli abiti acquistati nel negozio di Anversa in cambio di”Un importo compreso tra 10 e 15.000 euroInfine, per il trasferimento di Soufiane Hane, si tratta di due orologi di lusso che l’agente ha offerto al leader di Bruxelles e alla moglie per un valore complessivo di 43.500 euro, con cambiali giustificative, in una gioielleria di Anversa.

Velikovic coinvolge altri leader che avrebbero preso tangenti come Luca Devereux (Ostenda), Dirk Degren (Jenk), Patrick Turk (cortesia), Gunther Jacob (Jenk) Willy Reynders (Lucrino), Thierry Stemans (Micklin) o Olivier Renard (Il direttore sportivo di Standard avrebbe ricevuto 80.000 euro di commissioni retroattive.) Evan Leko, vicino a Velikovic sin dalla sua carriera calcistica, avrebbe guadagnato commissioni sui trasferimenti di diversi giocatori. Come Stephen de Peter di OHL a Sint-Truiden (dove Leko era allenatore), oi tre “Brugeois” Tomecak, Rits e Letica quando Ivan Leko è diventato allenatore di “Blauw en Zwart”. Con una commissione complessiva di 350.000 euro. ‘Sbagliato’ risponde Walter van Steenberg, avvocato dell’allenatore croato, che ora risiede in Cina.