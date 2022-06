I Belgian Lions hanno raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo di basket 3 x 3! Dopo aver dominato testa a testa in girone con 4 vittorie in 4 partite, i belgi hanno battuto la Polonia (14-18) sabato alla Groenplaats Arena di Anversa. Domenica, il Belgio affronterà la Serbia quattro volte campione del mondo, di cui tre tra il 2016 e il 2018, per un posto in finale.

I polacchi sono in ottima forma dopo la vittoria contro la Mongolia sabato scorso, e i polacchi non stanno perdendo tempo. Quest’ultimo è veloce in vantaggio per 5-2 grazie allo strepitoso titolo da due punti (2/2) ad inizio partita.

Tuttavia, i belgi non si lasciano impressionare e reagiscono a un ritmo veloce per tornare al numero 5 tutt’intorno. Quando i visitatori pensano che stiano prendendo il sopravvento, è inevitabile Thibaut Verfort Esce dalla sua scatola Per segnare i due punti è importante. Dopo 5 minuti e 30 minuti dalla fine della partita, la squadra dei Lions avanza nel punteggio per la prima volta nella partita (7-8).

Contro una squadra polacca molto fisica, il Belgio a volte mancava di abilità ma ci riusciva grazie alla forza collettiva. Su 9-11, 3×3 Lions hanno l’opportunità di “uccidere” il gioco, ma Nick Siles ne manca uno si sdraia facile.

Stanchezza e stress sono sempre più presenti. Stiamo entrando lentamente tempo denaroIl periodo preferito di Vervoort è piuttosto conservativo questo sabato. Mentre il punteggio era da 10 a 12 a favore dei belgi, a Massimo Deboydt Dai grandi giorni ho piantato due punti molto importanti prima di mettere finalmente al riparo i leoni pochi secondi dopo. 14-18 Risultato finale: Belgio qualificato per le semifinali di Coppa del Mondo!