Scegli un nome italiano maschile per il tuo futuro bambino

Presto diventerai i genitori di un ragazzo, ma sei ancora titubante sul nome. Scopri quale nome italiano gli si addice di più.

È difficile resistere alla chiamata Italia: Il suo calore, il suo cibo, i suoi magnifici paesaggi, le sue bellissime spiagge in cui vivere Vita piacevole. Con questo tempo freddo, sogniamo solo una cosa, ed è andarci. Per una buona ragione, gli italiani sono persone calde e I loro nomi sono presi in prestito dal personaggio E il sole. Se senti i suoni dei loro nomi, puoi già vederlo. Devi assolutamente sapere Nome di battesimo Disse “Tradizionale” Cos’è Antonio, Giacomo, o Romeo. Ma lo sapevi che ce ne sono? Moderni E secondo periodi come Alessio o Milò.

Quindi attenzione ai futuri genitori! Cerchi un nome straniero per il tuo bambino, ma non hai ancora trovato il tuo nome preferito? Perché non sceglierne uno dalla cultura italiana? Se i nomi italiani vanno a meraviglia Per le bambine, Pensiamo a Valentina, Sierra o Giulia, possono attaccarsi esattamente anche ai ragazzini. Perché sì, e non solo mondo americano O il francese che ci ispira nella scelta del miglior nome. Non devi andare in Italia per scegliere un nome italiano per i tuoi figli.

Se vuoi cambiare Nomi spagnoli, Quando in un nome latino caldo, scommetti Un “nome” italiano. Vedete, la varietà di questi nomi è vasta. Iniziamo quindi la nostra panoramica di questo famoso “Nomi” in Francia. Vi avvertiamo, questa selezione 100% italiana è lunga e avrete tanti preferiti. Sei stato avvertito!

Il “Nomi” più popolare d’Italia

In Italia, come ovunque, ci sono nomi che vanno di moda ogni anno. Per l’anno 2020, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) L’ho notato Leonardo Nome molto comune per i ragazzini. Nel complesso, c’era 8.604 ragazzi Destinatario di questo nome nel 2020.

I 10 nomi maschili più popolari

-Leonardo

– Francesco

– Alessandro

– Lorenzo

– Mazia

– Tommaso

– Gabriele

-Andrea

– Ricardo

– Edoardo

Un nome italiano per tuo figlio – © iStock

Popolare italiano “Nomi” secondo INSEE

Ogni anno, l’INSEE stila un elenco dei nomi di battesimo più popolari per i bambini nati in Francia. Per quanto riguarda i nomi italiani, alcuni sono molto popolari. E il primo nome che è venuto fuori è stato Enzo bambini. Abbiamo preparato per te i primi 10 nomi maschili secondo le statistiche INSEE. E per i primi 3 posti, ti abbiamo dato il numero di bambini nati in Francia con questo “nome”.

I 10 migliori nomi per ragazzi

– Enso (1.588 nascite)

– Nino (1.527 nascite)

– Milò (1.475 nascite)

-Diego

– Livio

– Alessio

– Ezio

– Matteo

-Romeo

– Lorenzo

“Nomi” sta per Calcio

Un altro tema importante in Italia: il calcio. Spagna o Il Portogallo, Il calcio ha scatenato la folla in Italia. E gli appassionati conosceranno a memoria i nomi dei giocatori, anche se sono eroi così Francesco Totti O come i giocatori dell’attuale Squadra Azzurra Marco Verdi. Le personalità del mondo del calcio sono spesso elogiate dai futuri papà per aver scelto il loro nome.

– Alessandro

-Andrea

– Dino

– Fabio

– Francesco

– Franco

– Gianluigi

– Kyani

-Giorgio

-Giuseppe

– Marco

– Pavlo

– Roberto

Nome di un calciatore italiano – © iStock

Nomi italiani ispirati al latino e al greco

In Italia ci sono nomi dal latino e altri nomi dal greco. Quindi ecco un elenco di due delle versioni italiane Nomi di origine greca O latino. E alcuni potrebbero motivarti.

Nomi dal latino:

– Antonio

– Benedetto

– Cristiano

– Emiliano

– Ezio

– Fabio

– Francesco

-Leonardo

– Livio

– Lorenzo

– Luca

– Il lupo

– Marco

– Milò

– Pavlo

– Remigio

-Romeo

Nomi dalla lingua greca:

– Alessandro

– Alessio

-Andrea

– Antonio

– Radiazioni

– Eros

– Filippo

– Luca

-Giorgio

– Marco

-Pietro

“Nomi” dall’ebraico

Come tutti i paesi mediterranei, l’Italia è molto religiosa, che a volte si sente nella scelta dei nomi. In La Botte, infatti, ci sono molti nomi di battesimo Versione italiana Nomi ebraici E fallo spesso Nota su Dio. Ecco un elenco di nomi ebraici comuni in tutto il paese.

– Daniele

– Davide

– Emanuele

– Gabriele

– Caprio

-Giacomo

– Giovanni

-Giuseppe

– Manuale

– Matteo

– Mazia

– Michael

– Raffaele

– Samuele

– Simone

Ampia selezione di nomi maschili italiani – © iStock

Scegli un nome italiano misto e originale

Come tutti i paesi, l’Italia conta Alcuni Nomi misti Chi andrà di più Per le bambine Che i ragazzi. Possono rivelarsi la soluzione migliore per i genitori che stanno cercandoPersonaggio originale !

– Celeste

-Suma

-Tony

Maschio italiano è il nome di una celebrità

Quando i genitori scelgono il nome di battesimo del loro bambino, a volte lo fanno Si ispirano alle celebrità. Cantanti, attori, registi, musicisti, ecc.; Numerose personalità con nomi italiani ispirano i futuri genitori. Ecco la nostra selezione di 20 celebrità con “Nomi”.

– Alessandro

-Andrea

– Antonio

– Eros

– Fabio

– Giampattista

– Kyani

-Giorgio

– Lino

– Luciano

– Luigi

– Pavlo

– Primo

– Ricardo

– Roberto

– Salvador

– Sergio

– Silvio

-Umberto

– Valentino

Nome italiano, nome con lettera – © iStock

Nomi senza tempo che sono ancora popolari

Per ogni paese, troppo tempo Elenco dei nomi Senza tempo e ancora molto popolare. In Italia la lista è lunghissima e noi ne abbiamo elencate tante per darvi tante idee. Dato che siamo bravi, li abbiamo elencati in ordine alfabetico per una lettura più efficiente. Preparati per questo intramontabile esame 100% italiano.

Nome che inizia con A

– Adriano

– Contralto

– Alessandro

– Alessio

-Alfonsa

– Alvaro

– Amedeo

– Amos

-Andrea

– Angelo

– Antonio

– Arturo

Nome che inizia con B

– Benedetto

Nome che inizia con C

– Carlo

– Carmelo

– Celio

– Cesare

– Claudio

– Cristiano

Nome che inizia con D

-Danilo

-Tario

-Diego

Nome che inizia con E

– Edoardo

– Emanuele

– Emiliano

– Enso

– Eros

Nome che inizia con F.

– Fabio

-Federico

– Felice

– Filippo

– Flavio

– Francesco

Il primo nome che inizia con G

– Gennaro

-Giacomo

– Gianmargo

– Gino

– Giovanni

– Giuliano

– Giulio

-Giuseppe

Nome che inizia con I.

– Iago

– Ilario

Il primo nome che inizia con J

– Giacobbe

Nome che inizia con l

-Leandro

– Lilio

– Lino

– Licandro

– Livio

– Lorenzo

– Loris

– Luca

– Luciano

– Lucio

– Luigi

Nome che inizia con M

– Manuale

– Marcello

– Marco

– Mariano

– Mario

– Massimo

– Mazia

– Michael

– Milò

Nome che inizia con N

– Natale

– Nerio

– Niccolò

– Nino

– Nancy

Nome che inizia con O

– Orazio

– Sopportare

Nome che inizia con P

– Pavlo

-Pietro

– Pio

Nome che inizia con R

– Raffaele

– Remigio

-Renault

– Renzo

– Ricardo

– Rocco

– Romano

-Romeo

Il primo nome che inizia con S

– Samuele

– Simone

– Stefano

Il primo nome che inizia con D

– Dino

– Tito

– Tommaso

Nome che inizia con U

– Ugo

Nome che inizia con V

– Valentino

– Basco

-Vincenzo

Nome con suoni italiani – © iStock

Che tu abbia una famiglia italiana, l’Italia è il tuo posto preferito o semplicemente Ti piacciono i suoni italiani; Il “nome” italiano che indossa il tuo ragazzo dovrebbe avere un significato speciale nei tuoi occhi. La versione italiana di un nome ebraico, l’ispirazione di un giocatore di football o addirittura Un nome Deriva dal latino o dal greco Elenco I primi nomi proposti Completare. Ce ne sono molti e non potrei elencarli tutti.

Ma in vista di questa selezione 100% italiana, è già ben presentata, e te lo fa vedere La popolarità di alcuni nomi, Senza dubbio dovresti averlo Uno o più preferiti. Una cosa è certa, il tuo bambino riceverà Un nome prendere in prestito il sole, Carattere E Dolce Vita. Per iscritto, ci innamoriamo totalmente di Gabriel, Milo e Nino. Tu, qual è il tuo “Nomi” preferito?