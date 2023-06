Ciclismo. Trasferimento – L’italiano Antonio Tiberi presto in Bahrain Vittorie?

Senza squadra dal 28 aprile e in violazione del contratto Trekking-Segafredo, Antonio Tiberi condurre Il Bahrein vince Secondo le informazioni fornite Ciro ScognimiglioAl giornalista Gazzetta dello Sport ! sul suo conto CinguettioQuest’ultimo ha rivelato che l’arrivo del 21enne italiano nel Bahrain World Team potrebbe essere una possibilità. “Considerato come una conclusione.” Se dobbiamo credere al giornalista, l’ufficializzazione dovrebbe avvenire rapidamente dal vincitore sulla piattaforma Giro d’Ungheria 2022 Incontra il suo nuovo partner Giro della SvizzeraSi parte domenica 11 giugno.

Antonio Tiberi si unisce alla rosa di Jonathan Milan

Antonio Tiberi è partito a fine febbraio

Come promemoria, Antonio Tiberi E questo Trekking-Segafredo Il campione del mondo a cronometro juniores 2019 è stato separato di comune accordo alla fine di aprile a seguito di un atto estremo, quando ha sparato a un gatto con un fucile ad aria compressa alcuni mesi fa. È stata inflitta una multa di 4.000 euro, Antonio Tiberi Sospeso per formazione e senza stipendio. “Trek-Segafredo concorda pienamente con la sanzione e condanna fermamente quanto fatto. È stata una chiara violazione del codice di condotta della squadra. La squadra non era a conoscenza dell’infrazione prima che fosse provata”.Particolarmente indicato per il futuro Lidl-Treck In un comunicato stampa. Il settimo non corre dal 26 febbraioTour degli Emirati Arabi Uniti 2023 Una delle grandi speranze del ciclismo italiano.