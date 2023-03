Introduzione alla maturità bilingue con l’italiano a Friburgo

Gli studenti dei quattro collegi friburghesi che studiano italiano avranno la possibilità di acquisire un titolo bilingue con Dante a partire dal prossimo anno scolastico. La formazione prevede un anno di permanenza presso il Liceo Ticino.

Il piano è stato presentato mercoledì a Friburgo, alla presenza della consigliera di Stato Sylvie Bonvin-Sansonnens, responsabile dell’esercitazione, e del suo omologo ticinese Manuel Bertoli. Tale opportunità esiste attualmente nelle zone di Watt e Berna.

L’apprendimento della lingua italiana è già fortemente sostenuto nei college di Friburgo. La lingua di Dante può essere scelta come Lingua 2 (L2) o Lingua 3 (L3) in uno specifico corso opzionale (OS) o opzionale. Secondo Sylvie Banvin-Sansonens, ‘la maturità bilingue è l’unica cosa che manca a questa offerta.

Una pratica consolidata

Nella provincia di Friburgo, l’educazione bilingue franco-tedesca, rispettivamente Deutsch-Französisch, ha una lunga tradizione. L’immatricolazione bilingue in queste due lingue è offerta agli studenti dei college di Friburgo dal 1998 ed è scelta da circa il 30% degli studenti.

Nel bilinguismo franco-tedesco si possono ottenere il Certificato di Scuola di Cultura Generale, l’Immatricolazione Speciale e l’Immatricolazione Professionale di Tipo Economico.

Agli studenti delle scuole medie delle due regioni linguistiche del Cantone viene offerta una specializzazione bilingue con l’italiano. Dare agli studenti l’opportunità di acquisirlo favorirà l’apprendimento della lingua italiana e rafforzerà i legami culturali e personali con la Svizzera italiana. I primi titoli usciranno nel 2027.

Buono per l’italiano

La nuova offerta rientra nel quadro delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica istruzione (CDIP) del 2015, in merito alla promozione dell’italiano, lingua nazionale, nelle palestre svizzere.

La Federazione sostiene questo progetto nel quadro del Messaggio culturale 2021-2024 e della Direttiva sulla comprensione tra lingue nazionali e comunità linguistiche. Sylvie Bonvin-Sansonens prevede una crescita positiva del numero di iscritti ai vari corsi di italiano.

E più in generale, la formazione mira anche a creare collegamenti con i college di Friburgo ei suoi studenti con la Svizzera italiana a vari livelli culturali e accademici. Gli studenti che effettuano la loro immatricolazione bilingue in italiano saranno ovviamente i principali beneficiari.

Le condizioni sono soddisfatte

Nel dettaglio, gli studenti che hanno scelto l’italiano in L2 (possibile dal primo anno di ginnasio), L3 o OS (possibile dal secondo anno) possono iscriversi per un anno di permanenza alle scuole superiori. Ticino, partner della loro scuola di nascita, dove trascorrono il secondo o terzo anno di scuola secondaria in Ticino.

Gli studenti alloggiano presso famiglie ospitanti con finanziamenti forniti tramite una sovvenzione federale. Al loro ritorno seguiranno un’opzione complementare offerta in italiano. Per ottenere la maturità, gli studenti devono superare un esame orale in questo ramo.

/ats