Gigi, esche romantiche italiane e piatti di velluto

Un tempo Dio Carrett cantava in italiano ad ogni servizio. Un’Italia da sogno tra Portofino e Napoli, un’Italia che rinfresca d’inverno e brucia d’estate. “Morsi d’amore, occhio di velluto” Talida parla di un gigi travestito specifico di questa felice Trattoria in Corso Giuliano, lanciata meno di un anno fa, e Dio organizza ogni servizio. Gigi appartiene al gruppo dei cacciatori Parpaing qui Flotte squadra Esiste già negli altri tre indirizzi di Marsiglia.

La sala dell’Old Bistrot du Cours è stata ridisegnata, il bancone ampliato e piastrellato di bianco. Dall’altra parte della spiaggia ligure, pistacchio con tartare di tonno, cremosa polonaise dorata al forno — mozzarella fresca e San Marzano al pomodoro, lasagne alla bolognese e funghi con spaghetti, trito, succo di pollo, parmigiano, limone candito. Affamati, felici e colorati in ogni stagione. La cameriera spiega che con un sorriso, mai avaro di una storia, c’erano delle paste – anche fresche – fatte nel sito di Focasia. Contento.

L’inizio del pasto sarà inevitabilmente condiviso: i famosi arancini con mortadella e capperi a coda, scaglie di rucola e nero di seppia e il polpo al limone candito. Non ancora trentenne, ma già a conoscenza della sua materia, Carrot è affascinato da: milanese di vitello e limone e bullone di vitello/salsiccia, dahliadelle fresche e parmigiano ricoperte di salsa di pomodoro, mai aspre, meno aspre e vellutate come il velluto. .

Indubbiamente la cucina è allineata con una brioche burdo con mousse al mascarpone e caramello al burro salato, una panna cotta alla vaniglia con mele cotte e una dardo di cioccolato con nocciole piemontesi. Lodato da alcuni, mangiato da altri, insieme al caffè Tromis, sarà condiviso per tutto il pranzo come una conversazione che non perde mai la sua eccitazione.

Allora vuoi prenotare con Gigi? Sì, perché si mangia con rispetto, il rapporto qualità prezzo è al bivio. Sì, perché il menu offre due formati di piatti, oltre ai dolci, quindi entrambi i prezzi consentono di moltiplicare gli ordini e ottenere più piacere. Sì, intrattenere le loro scrivanie mentre le squadre si divertono, con buon umore e buon umore che vanno e vengono, ultimamente è diventato un oggetto molto, molto costoso.

Gigi, 13, Kors Julian, 6° a Marsiglia; Info 09 85 00 76 28. Carta da 24 a 30.