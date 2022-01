L’italiana Azimut prevede un utile netto di 600.605 milioni nel 2021.

Il gestore patrimoniale italiano Azimut Holding mercoledì ha previsto un utile netto di € 600 milioni e € 605 milioni ($ 681,7- $ 687,3 milioni) nel 2021, aumentando le azioni di oltre il 3% intorno alle 1150 GMT. La società, che prevede un utile netto del 2021 compreso tra 350 e 500 milioni di euro, punta all’utile netto annuale più alto mai registrato dal nuovo pannello di rating. Azimut ha affermato che l’utile netto sarebbe di 18,7 miliardi di euro nel 2021 e il patrimonio totale sarebbe di 83,2 miliardi di euro. (1 $ = 0,8802 euro) Zonebourse con Reuters 2022 Tutte le notizie su AZIMUT HOLDING SPA 01/12 L’italiana Azimut prevede un utile netto compreso tra 200 e 605 milioni di euro nel 2021. ZR 2021 Borsa di Parigi : L’industria sta lottando di nuovo 2021 Il parere degli analisti del giorno : Airbus, BNP Paribas, Société Gnérale, Euronext, Volkswagen, R .. 2021 Azimut Holding Spa : Giorno stacco del dividendo per il dividendo finale fa 2021 Il parere degli analisti del giorno : Credit Agricole, Société Génrale, Saint-Gobain, JCDecaux, Ker .. 2021 Il parere degli analisti del giorno : BMW, Volkswagen, AstraZeneca, Sopra, Ipsen, Grifols, Aegon, BE .. 2021 Borsa di Parigi : Anche i mercati a volte scendono 2021 Azimut ha previsto un utile netto di $ 504 milioni per l’anno fiscale 20. MD 2020 Il parere degli analisti del giorno : Asimut, Cofinimmo, NG, GAM, Just Eat Takeaway, Publicis, Chan .. 2020 La banca centrale fa questo lavoro Raccomandazioni degli analisti su AZIMUT Holding Spa 2021 Il parere degli analisti del giorno : Airbus, BNP Paribas, Société Gnérale, Euronext, Volkswagen, R .. 2021 Il parere degli analisti del giorno : Credit Agricole, Société Génrale, Saint-Gobain, JCDecaux, Ker .. 2021 Il parere degli analisti del giorno : BMW, Volkswagen, AstraZeneca, Sopra, Ipsen, Grifols, Aegon, BE ..

