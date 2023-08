Scandalo a Miss Universo: le finaliste sarebbero state costrette a spogliarsi per superare i ‘test fisici’

In Indonesia è scoppiato uno scandalo dopo l’elezione di Miss Indonesia. Molti altri candidati al concorso hanno denunciato una pratica discutibile da parte dell’organizzazione.

In effetti, sette finaliste del concorso Miss Universo Indonesia hanno presentato una denuncia per molestie sessuali. Secondo i partecipanti, due giorni prima dell’inizio della cerimonia è stato imposto un “esame fisico”. Consiste nel rivelare “cicatrici, cellulite o tatuaggi sui loro corpi” secondo i rappresentanti della società che organizza la competizione, PT Capella Swastika Karya.

Secondo diversi media locali, i 30 finalisti saranno costretti a rispettare questa norma, ma al momento solo sette di loro hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. Altri certificati potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni.si riferisce all’avvocato della reginetta di bellezza, Melissa Angraini.

Durante questi famosi “esami fisici”, alcuni candidati venivano fotografati in posizioni innaturali. Uno dei denuncianti ha detto in una conferenza stampa trasmessa da Kompas News TV, che le è stato chiesto di stare in piedi in modo inappropriato, incluso raddrizzare le gambe.spiega l’agenzia di stampa britannica Reuters.