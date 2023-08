Trump potrebbe essere processato nel gennaio 2024 per le sue azioni dopo le elezioni del 2020

A partire da maggio 2024, Donald Trump deve rispondere davanti a questa corte con l’accusa di aver messo in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti conservando documenti riservati dopo la sua partenza dalla Casa Bianca nel gennaio 2021, compresi piani militari o informazioni relative alle armi nucleari, a marzo- UN. Vivi in ​​Florida. La legge gli imponeva di consegnarlo agli archivi nazionali degli Stati Uniti. Un’altra legge sullo spionaggio vieta di mantenere segreti di stato in luoghi non autorizzati e non protetti. Trump e Nauta erano già stati incriminati a giugno nel caso.

In un documento del tribunale rilasciato il 27 luglio, i pubblici ministeri federali hanno anche accusato l’ex presidente di aver tentato, con l’aiuto del manager di Mar-A-Lago Walt Nauta e Carlos de Oliveira, di impedire filmati CCTV di interesse per gli investigatori. . Gli ultimi due sono comparsi giovedì, ma solo Walt Naota è stato in grado di dichiararsi non colpevole durante un’udienza di dieci minuti. Il signor de Oliveira, che non ha ancora un avvocato locale, si dichiarerà colpevole o non colpevole in una prossima udienza. In un avviso scritto alla corte la scorsa settimana, Donald Trump ha indicato di essersi dichiarato non colpevole di queste nuove accuse e di aver rinunciato alla sua apparizione giovedì.