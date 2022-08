Quando la foto di un turista in Crimea rivela informazioni strategiche russe

Un turista russo ha pubblicato una sua foto sulla spiaggia in Crimea, dove ha accidentalmente rivelato la posizione di un sistema di difesa aerea. Nella foto, l’uomo è in piedi in costume da bagno mentre sullo sfondo si può vedere una batteria di missili terra-aria.

Successivamente, le persone più entusiaste di Internet sono riuscite a localizzare il sistema, presumibilmente il più sviluppato in Russia, su un altopiano vicino alla città di Yevpatoria. Questa località è identica anche ai rapporti del governatore russo di Sebastopoli, Mikhail Razvogayev, che nel fine settimana ha annunciato la presenza di sistemi antiaerei nella regione.

Pertanto, il Ministero della Difesa ucraino ha preso atto dell’ubicazione della batteria antiaerea e ha ringraziato sarcasticamente il turista.

“Forse siamo troppo duri con i turisti russi”,Possiamo leggerlo nel tweet?“Aggiunge che a volte possono essere molto utili. Un uomo simile fotografa le posizioni della difesa aerea russa vicino a Yevpatoria, nella Crimea occupata. ”

La geolocalizzazione accurata è stata resa possibile da Benjamin Pettit, uno specialista di intelligence open source. Quest’ultimo aveva già avvistato la prima immagine vicino al lago alla fine di luglio, che ha rivelato anche macchine russe. Il giornalista Mark Krutov, che ha lavorato con lo specialista, spiega a Radio Liberty che le coordinate generali hanno facilitato il lavoro del ricercatore.

Il destino della batteria antiaerea è ancora sconosciuto.